A használaton kívüli épületen az idő vasfoga is nyomot hagyott, de a vandál kezek sem kímélték. Az összes ablakot kitörték, a tetőszerkezet tönkrement, omladozott. A falu fő közlekedési útján gyászos képet mutatott. Az épület két részéből az utóbb készültet állapota miatt le is kellett bontani. Az eredeti épületet a Baráti Hagyományőrző Egyesület vette gondozásába. Sok lelkes baráti fogott össze, hogy a település múltjának egy ikonikus darabját az utókornak megmentse. Tízéves kitartásuk, önzetlen munkájuk és az önkormányzat támogatásának eredményeként az elmúlt évben sikerült befejezni a felújítást, és nemzeti ünnepünk előtt, a múlt héten ünnepi közgyűlés keretében átadták a falu közösségének.

– 2019-ben azt az épületet, ami Civil Ház volt, óvodai célokra kellett felhasználni, így jó lett volna egy újabb épület az egyesületeknek. Akkor az önkormányzat képviselő-testülete úgy gondolta, hogy ha már olyan sok munkát, pénzt beletettek a régi iskola megmentésébe a hagyományőrzők, de saját erőből a teljes felújítást nem tudják finanszírozni, anyagi segítséget nyújtunk. 2020-ban pénzt, munkát adtunk a felújításhoz. Először elkészültek a külső nyílászárók és a szigetelés, vakolás, majd az elmúlt évben a belső munkálatok – tudtuk meg Kóbor Attila polgármestertől.

Az épületben két kisebb és egy nagyobb, 60–80 fő befogadására alkalmas termet alakítottak ki és a hozzá tartozó mosdókat. Az udvaron már korábban elkészült egy nagyon szép közösségi tér, ahova kemencét építettek a hagyományőrző egyesület tagjai az önkormányzat anyagi támogatásával, így az egyesület, egyben a falu közösségi rendezvényeinek remek színtere lehet. A szabadtéri konyha egy komoly műanyag, felhajtható oldalfallal védett az időjárás viszontagságai ellen, így akár télen is használható.

Felvételünkön Kóbor Attila polgármester.

– Úgy gondolom, hogy ez az egység a faluközpont egyik dísze lett. Azok a településen működő civil szervezetek tudják igénybe venni az elkészült létesítményt, akiknek a tevékenységéhez szükséges a terem. A nyugdíjasklub, a dalkör, a hagyományőrzők, a jógakör összejöveteleihez kiválóan alkalmas, így az amúgy eléggé leterhelt művelődési házunk kicsit felszabadul, de a nagy rendezvényeket továbbra is ott tartjuk. Az új épület fenntartását az önkormányzat vállalta, ami havi szinten 2-300 ezer forint. A civil szervezetek be tudják osztani, ki, mikor használja. Azt szeretnénk, hogy a művelődési házból ide jöjjenek a csoportok, mert lassan rendbe kell tennünk azt az épületet is, mivel meglátszanak az évek nyomai rajta. Szerencsére itt van ez az új épület. Reméljük, ez egy élő faluház lesz, ahol sokan találnak közösségi teret, programot. Csütörtökön a „Baráti beszélgetések” című programsorozat egyik rendezvényét is már az épületben tartottuk – árulta el a polgármester.

Az új közösségi épület ünnepélyes megnyitójára az óvodások rajzkiállítással készültek. A díszközgyűlésen „Győrújbarát Közszolgálatért” kitüntetést kapott a nyugdíjba vonulás előtt álló Weller Éva, aki a szociális területen eltöltött 25 éves, lelkiismeretes munkájával, az ügyfelek iránti kiemelkedő, empatikus képességével, szorgalmával példaértékű a kollégái és a település lakói előtt is. A „Győrújbarátért” kitüntetést Németh Ádám kapta a településért végzett kiemelkedő, önzetlen, segítőkész közösségi munkájáért, hozzáállásáért, a helyi intézményeknek nyújtott hétköznapi, hétvégi, akár késő esti segítségéért.