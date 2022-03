Szalay Antal kilencvenévesen nemhogy kitűnő szellemi és fizikai frissességnek örvend, de még aktívan dolgozik is. Heti öt, de van, hogy hét napot is munkával tölt. Az év nagyjából felében Magyarországon, a fennmaradóban Németországban tartózkodik. Naprakész a gazdaság változásait, a híreket illetően, tervez, megvalósít. A németországi Pforzheimben, Kapuváron, Sárváron és Beleden egy-egy üzemmel rendelkező Provertha cégcsoport alapító tulajdonosa. Vicán született, életútja izgalmakkal, érdekes történetekkel teli, melynek középpontjában a családja áll.

A csibész csodagyerek

– Van egy szép feleségem, 84 éves, porosz asszony. Az ő érdeme, hogy a cégnél a szociális területen minden rendben van – tért ki Szalay Antal rögtön az első mondatában párjára, aki egyébként rendkívül tehetséges, művészi vénával megáldott, rajzol, fest, szobrászkodik. – Intelligens, okos asszony – egészíti ki. De menjünk kicsit vissza az időben. „Csodagyerek” – ezzel a jelzővel illették első perces korában. Komplikáció adódott a szülés közben, kérdéses volt, hogy megmarad-e. Végül szerencsére makkegészségesen kezdett neki az életnek. – Ez a csodagyerek azonban nem úgy cseperedett, ahogy az anyja szerette volna, csibész volt – emlékezett vissza gyermekkori önmagára, majd folytatta: – Az édesanyám azt mondta, ebből a gyerekből nem lesz semmi, ha nem kezdünk vele valamit. Meg kell tanulnia munkával keresni a kenyeret. Mára nemcsak megkeresi, de a mintegy 850 dolgozójának biztosítja is a kenyeret. De kanyarodjunk ismét vissza.

Szalay úr édesapja egy gazdag földműves fia volt, céltudatos attitűddel. Elhatározta, hogy kitanulja a molnármesterséget. Mint az Szalay Antal „Emlékek és…” című könyvében olvasható, édesapja a tőkéjét lépésenként kivonta a mezőgazdaságból és a terményfeldolgozásba fektette. Először egy malom felét vette meg, majd a másikat, végül egy második malomra is szert tett, fűrészüzemet létesített, gyümölcsöst telepített. Édesanyja is vállalkozói szellemmel megáldott volt, s hosszú életű, 103 éves koráig élt.

A kereskedelem a vérében van

A kereskedelmi véna nem kérdés tehát, hogy honnan ered. A szülők az öt Szalay testvér taníttatására is nagy hangsúlyt fektettek. Szalay Antal már szépen építgette karrierjét, mikor 1956-ban harmadmagával Németország felé vette az irányt. Dolgos és tanulással teli mindennapok következtek az idegen földön, s időközben öccsével odakint is egymásra találtak.

– Dolgoztunk pincérként, teherautó-sofőrként vagy épp portásként, mellette pedig tanultunk – idézte fel Szalay Antal, aki Németországban is megállta helyét, s egyre inkább küzdötte fel magát a ranglétrán. Ehhez az alapokat a marburgi egyetemen szerezte meg, ahol jogot és közgazdaságtant tanult. Előadásokat tartott, cikkeket írt, egyre ismertebb lett szakmai berkekben. Megbízták egy motorgyár felépítésének a levezénylésével, amit sikeresen kivitelezett. Beindult a karrierje, és a bevétele is szépen gyarapodott, amit végül befektetett.

– A gyáralapítás lépéseit ekkor már ismertem, ahogy az üzemeltetés terén is volt már tapasztalatom. Másfél év alatt berendezkedtünk, megrendeltem 83 préselő és fröccsöntő szerszámot – utalt a kezdetekre.

Visszatért a szülőhelyére

Szalay Antal nemzeti érzületét, a szülőföld szeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a ’80-as években megkezdte a magyarországi termelést is. A csatlakozógyártást szülővárosába, Beledre, a család felújított, egykori üzemébe költöztette vissza. A hatékony termelés révén folyamatosan fejlődött a cég, előbb 1996-ban Sárváron, majd 2003-ban Kapuváron épített új üzemet. Visszavásárolta a család egykori beledi malmát is. A csatlakozókat és kábeleket gyártó Provertha mára több mint 40 országba szállítja termékeit, kiszolgálva az autóipart, de vasúti és ipari gépekhez való termékeik is vannak.

Egy vaskos, a termékeket ismertető katalógust mutat Szalay úr: – Ezek nagy részét Magyarországon gyártjuk.

A műanyag alkatrészeket Sárváron, a fémeket Beleden öntik, az összeszerelést mindkét városban végzik. A kábelszerelés Kapuváron zajlik, ahol működik egy galvanizálóüzemük is.

– Az uniós előírásoknak megfelelően króm(VI)-mentesen galvanizáljuk a műanyag csatlakozótermékeinket, amellyel – az elmondások szerint – a világpiacon pillanatnyilag a negyedikek vagyunk. Ugyancsak tervben van egy, a saját cinköntvényeink leendő galvanizálására egy környezetbarát technológia megvalósítása is. Minden olyan berendezés adott, amivel a gyártást tovább szélesíthetjük, a technológia, a tudás már a kezünkben van – mondta a cégalapító.

Szalay Antal feleségének egyik alkotása, amely a kapuvári Provertha bejárata mellett látható.

Még mindig vannak tervei

A jövőről is beszéltünk, e szerint a tervek között szerepel például Beleden a gyártócsarnok bővítése és egy raktár építése, valamint az áruszállítás vasútra való átterelése. Ehhez Beleden a vasút mentén a telket már megvásárolták, ahol egy konténerátrakodó terminál is majd kialakításra kerülhetne. A szerszámüzemet Sárváron meg kellene duplázniuk. Ugyanitt a saját termékekhez csavarok gyártását is tervezi a cég, amelyeket a kapuvári üzemben lehetne galvanizálni. Németországban engedélyezésre vár egy új raktár építése. Szalay Antal tulajdonába került az egykori családi malom, amelyben újabb gyártóterületeket rendeznének be és a működéshez szükséges villamos energiát egy, a Kis- Rábára telepítendő törpe-vízierőmű létesítésével oldanák meg.

Kiemelendő, hogy a cég sajáttőke-aránya mindig 47–50 százalék között van, a gyárépületekre nincsenek hiteltartozások, a berendezések a saját tulajdonukban vannak és a kölcsönkonstrukciók közül kizárólag forgóeszközhitellel rendelkeznek.

Nem mehetünk el Szalay úr karitatív tevékenysége mellett sem. A közvetítésével rendszeresen érkeznek Németországból berendezések iskolákba, idős- otthonokba és kórházakba, amiket a munkavállalói szállítanak hazánkba. A Provertha eredményessége kapcsán kiemelte dolgozóik munkáját, akik nagyban hozzájárulnak a sikeres működéshez. – Nélkülük nem tartanánk itt – jegyezte meg.

Szalay úr három gyermeke közül kettő a vállalatnál dolgozik. Nyolc unokája van, és úton van a kilencedik.

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a sikerének titka, az alábbiakat válaszolta: „Folyamatosan képeztem magam, mindig a legjobb akartam lenni, ez vitt előre.”A kilencvenedik születésnapját nemrégiben ünnepelte Kapuváron, ahol Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj nemzetközi kapcsolatokért tagozatának 2022. évi elismerését adta át Sza- lay Antalnak. Hámori György, Kapuvár polgármestere pedig a városban végzett gazdasági, karitatív, valamint a település külkapcsolatainak kiépítésében vállalt kimagasló teljesítményéért Berg Gusztáv-kitüntetésben részesítette.

Névjegy. Szalay Antal 90 éves. Három gyermekük van és nyolc unokájuk, a kilencedik pedig úton van. A németországi Pforzheimben alapított családi vállalkozást. A Provertha Zrt. csatlakozási termékek, kábelkonfekciók és műanyag fröccsöntött termékek fejlesztője és gyártója. Hazánkban Beleden, Sárváron és Kapuváron vannak üzemeik, s mintegy 850 embert foglalkoztatnak.



Honnan ered a Provertha cég neve? Szalay Antal sikerességében, úgy tűnik, igencsak bízott nagyra becsült apósa, aki egy nap egy papírlappal a kezében jelent meg nála. Ez a szöveg állt rajta: Provertha. Azt mondta Antalnak: – Ha lesz valami a tervedből, hívják így a céged. – Nos, mivel kedvellek téged, legyél te a névadó, bármi is legyen a Provertha jelentése. – Ez egy rövidítés a projektek, a szerződések és a kereskedelem szavakból – válaszolta apósa. A cégnév a német Projekte, Verträge, Handel szavakból tevődik össze.