A közúton jelentős a gépjárműforgalom, ezért a kerékpárosok biztonságos közlekedése nem volt megoldott.

– Ez egy folyamat része, hiszen Sopron számos erőfeszítést tett az elmúlt években, hogy a településen belül a biciklis közlekedést népszerűsítsük és elősegítsük. Fejlődik a város és környéke, nemcsak nagy volumenű beruházásokról, de kisebb fejlesztésekről is beszélhetünk, melyek emelik a mindennapi élet minőségét – jelentette ki Farkas Ciprián soproni polgármester.

– Ez az erdei kerékpározható út régi terv és álom volt Harka lakosai számára is. Első lépése azon koncepció megvalósításának, amin együtt dolgozunk a szomszédos településekkel egy aszfaltozott kerékpárút-hálózat létrehozására – emelte ki Duschanek Péter, Harka polgármestere.

A kijelölt nyomvonal mezei szakasza érzékeny, természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterületen vezet keresztül.

– A kirándulókat, a bicikliseket olyan módon tudjuk a védett értékek közelébe vezetni, hogy azokban ne okozzanak kárt. Ezt a beruházó sorompókkal is segíti, melyek a kerékpárosokat és gyalogosokat átengedik, az autósokat nem – mondta el Kulcsárné Roth Matthaea, a Fertő–Hanság Nemzeti Park igazgatója.



Az útvonal kijelölése és a burkolat megtervezése az erdőgazdaság és a nemzeti park szakembereinek bevonásával történt, mert a nyomvonal Natura 2000-es területeket érint. A Lőver kemping területétől indulva részben egy meglévő erdészeti úton, részben egy mezőn halad egészen Harkáig.



– A korábban az erdészet által használt utat már a kerékpárosok is használhatják. Bízom benne, hogy itt sok egyetemista is két kerékre pattan majd – adott hangot reményének dr. Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság vezérigazgatója.



– Nagy gondot fordítunk arra, hogy fejlesztéseinkkel nemcsak a turistáknak, hanem a lakosságnak is biztosítsunk aktív kikapcsolódási lehetőséget. Ide most a harkaiak és a soproniak is ki tudnak járni kerékpározni, futni, sétálni – hangsúlyozta Kárpáti Béla, a fejlesztést koordináló Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.