Rekordévnek számított a tavalyi Harka életében. Három fontos beruházás kezdődött el.

– A legfontosabb az iskola építése, ami minden szempontból nagy beruházás. Nemcsak megújul a régi épület, de épül hozzá egy szárny, és egy új tornaterem is létesül az udvar hátsó részében – kezdte Duschanek Péter, Harka polgármestere, aki bízik benne, hogy a diákok szeptemberben birtokba is vehetik.

– Hamarosan megkezdődik a bölcsőde kivitelezése. A beruházás költsége várhatóan meghaladja a kétszázmillió forintot, ez állami támogatással valósulhat meg. A tervek szerint augusztusban, szeptember környékén jutunk el a műszaki átadásig, amelyet az engedélyeztetés és az üzembe helyezés követ – fűzte hozzá Duschanek Péter.

A település infrastruktúrájának szempontjából jelentős előrelépés volt az, amikor két évvel ezelőtt megújult a település főutcájának első szakasza, tavaly pedig folytatták. Egészen a határig új burkolatot kapott a Fő utca, de az Erdő és a Sport utcát is felújították 20–20 millió forintból.

– Sok mindent tudtunk állami pályázat segítségével kivitelezni, például tavaly az utak mellett járda készült, illetve kommunális eszközöket szereztünk be. Önkormányzati forrásból két gyalogátkelőt jelölünk ki az iskola-óvoda-templom háromszögében található forgalmas csomópontban. A kivitelezés felénél járunk, várhatóan a jó idő beköszöntével fejezzük be – részletezte a polgármester.

További terv a Patak utca leaszfaltozása, valamint a Rét utca burkolatcseréje, amire már be is nyújtottak egy pályázatot. Utóbbi esetében a polgármester valószínűnek látja, hogy a kivitelezés jövőre csúszik. Fut egy projekt, amelynek keretében tizenkét hónap alatt, pontosan nyárig, hétmillió forintból tartanak szabadtéri rendezvényeket és koncerteket. A harkaiak nagyon szeretnének egy, a lélekszámhoz méltó kultúrházat, valamint hivatalt is, ami jelenleg nagyon rossz állapotban van.