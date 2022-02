MosonmagyaróvárAz elmúlt adventi időszakban elsőként fogott össze négy civil szervezet, hogy együtt gyűjtsön adományokat. A mosonmagyar- óvári Rotary és Lions klub, a Magyaróvári Katolikus Karitász és a Sattler Alapítvány három adventi hétvégén várta a magyar- óvári templom elé az adakozókat. Az összegyűlt adományokat a napokban adták át ünnepélyes keretek között.

Köszönet a jóakaróknak

Az eseményen részt vett Iváncsics János alpolgármester, aki emlékeztetett az autistaház 2012. áprilisi átadására. Mint mondta, az intézmény a Rotary klub egyik fő műve, amelynek nemcsak alapításában segítettek, hanem évek óta támogatói is. Az alpolgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az adventi gyűjtésben részt vettek és adakoztak, illetve a támogatott intézményekben dolgozók áldozatos munkájáért is háláját fejezte ki. Hozzátette: a jótékonysági szervezetek munkája azért is fontos, mert egy-egy intézmény kisebb fejlesztéseihez és pluszprogramjaihoz is hozzá tudnak járulni adományaikkal. A városvezető javaslatot is tett: az adó egy százalékából 100 millió forint is befolyhatna Mosonmagyaróváron a civil szervezetekhez, hívják erre együtt fel a figyelmet.