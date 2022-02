Az útfelújítások tavasszal, a tervek szerint február végén fognak megkezdődni az Ostermayer és a Kálnoki utcában. – A munkálatok nagy része marással, aszfaltozási technológiával készül. A teljes felület egy egybefüggő aszfaltburkolatot kap. A felújítások mellett néhány régóta tervezett kavicsos út is szilárd burkolatot kap ebben az évben a környéken – osztotta meg lapunkkal Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezető igazgatója.

Ugyanakkor idén jelentős fejlesztés lesz három csomópontnál is. Átalakítják a Terv utca és a Szekeres Richárd utca, a Halászi út–Várallyai utca, valamint a Halászi út–Kálnoki utca kereszteződését.

– A városi fenntartásban lévő Szekeres és Terv utca csomópontjának átalakítása az elmúlt években egyre szaporodó balesetek miatt vált indokolttá. A munkák tervezése, előkészítése megkezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan az év második felében fejeződik majd be – hívta fel rá a figyelmet Kosár Tibor. A járdák felújítása is előkészítési szakaszba lépett, ami a város több pontját is érinti. Ezzel együtt a Terv utcában és a Mofém gyár melletti területen a parkolók felújítását tervezi az önkormányzat, így a tavalyi évben felújított Part Rendezvényházba látogatók megfelelő és esztétikus körülmények között tudnak majd parkolni a jövőben.

– Járdafelújítási programunkban megújul a Szent István király utcai járda a Mosonvármegyei Múzeumtól egészen Mosonig, valamint az Erkel Ferenc utcában körülbelül egy 400 méteres szakasz. A Fekete-­iskola főbejárata előtti területen, valamint a Móra Ferenc utcában pedig zöldterületi felújításokat fogunk végezni. Ugyanakkor tervezzük a ­Manninger lakótelep közvilágításának felújítását is ebben az évben – ecsetelte a részleteket Kosár Tibor.