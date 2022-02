A rendkívül nagyszámú közönség megismerhette a tudományos módszertan és a tanulmányok szakmai bírálatának lépéseit, valamint a tudományterületeket sújtó deficitet.

Peter Boghossian hangsúlyozta, hogy a kritikus gondolkodás meglehetősen hanyatlóban van Nyugaton, és véleménye szerint ehhez a fajta gondolkodáshoz magyarázatokra van szükség. Nagyon fontos, hogy az egyének értelmezzék a főbb társadalmi kérdéseket, mert ezáltal leszünk képesek megkérdőjelezni saját nézeteinket. Elengedhetetlen, hogy gondolkodásunk és értékítéletünk kialakítása során minél több szempontot figyelembe vegyünk. Az erkölcsi érvelés területén szintén lényeges a kritikai gondolkodás, melyet a filozófus egy börtönben lezajlott, a rabok erkölcsi nevelését célzó program példáján mutatott be. Boghossian emellett további példákat is hozott a kritikai gondolkodás fontosságával kapcsolatban, melyeket a vallásos és nem vallásos vélemények ütköztetésén, valamint tudományos paradigmákon keresztül szemléltetett. Elmondta, fontos megértetni vitapartnerünkkel, ha nem értünk egyet a véleményével, ám az is legalább olyan lényeges, hogy a beszélgetést mérsékelt mederben tartsuk, ehhez azonban ismernünk kell a jó érvelés receptjét. Az álhíreken keresztül bemutatta a vendégoktató, hogy milyen könnyű befolyásolni és félretájékoztatni az embereket. Az előadás végén a közönség kérdéseket tett fel, melyekre az előadó újabb szemléltető példák segítségével válaszolt.

