Ugyan önerőből – mint mondta a polgármester – soha nem lenne forrásuk egy ekkora léptékű beruházásra, mégsem várják tétlenül, hogy az ölükbe hulljon a lottóötös – holott minden héten randevút kérnek Fortunától –, hanem a tettek mezejére léptek. A múlt év második felében megálmodták, év végére pedig – több átdolgozás és finomhangolás után – elkészültek Győrújfalu multifunkciós sportcsarnokának 3D-s látványtervei. Ezeket január első napjaiban ismerhette meg mindenki.

Győrújfalu az egyik legdinamikusabban növekvő lélekszámú Győr környéki település, de sajnos nincs nyolcosztályos általános iskolája, tornaterme, csak egy kicsi tornaszobája, ahol még 10 kisgyerek sem tud együtt focizni – mondta Nagy Imre Attila.

Sportegyesületekre támaszkodna

– Az a gondolatunk született, hogy a velünk kapcsolatban álló sportegyesületeket (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) keressük meg a tervekkel, hogy ha van rá lehetőség, akkor épüljön fel taotámogatásból. Mellettük még a megfelelő helyeket is szeretném felkeresni, hátha sikerül ilyen módon a központi költségvetésből forrást szerezni a beruházásra. A település anyagi lehetőségeit ugyanis jócskán meghaladná egy ilyen léptékű beruházás. Nagyjából 3 év teljes költségvetésünket emésztené fel, ha belevágnánk, így ebben nem is gondolkodunk, nem is gondolkodhatunk.

Költséghatékony üzemeltetés

– A nagy sportcsarnokokkal kapcsolatban halljuk, hogy a városok visszaadnák az államnak azokat, mert nagyon megterheli a büdzsét a fenntartásuk. Önök ezt hogyan oldanák meg?

– A koncepció az, hogy ha felépül, akkor költséghatékonyan lehessen fenntartani. Nem anyagilag szeretnénk belőle profitálni. Úgy képzeljük el, hogy a győrújfalui sportegyesület mellett – ahol a labdarúgó-szakosztályban folyamatosan 200 gyerek képzése, versenyeztetése zajlik, és 3 felnőttcsapat is működik – egy másik sportágat, a kézilabdát vagy a kosárlabdát is behoznánk a csarnokba. A tőlük befolyó bérleti díj nagyjából fedezné az üzemeltetési költségeket. Emellett ki lehetne adni különféle rendezvényekre vagy tömegsport céljára. A létesítmény tervezése során mindvégig nagy hangsúlyt kapott a költséghatékony fenntartás, üzemeltetés elősegítése. A tetejére napelemek kerülnének, ezek biztosítanák a létesítmény teljes villamosenergia-szükségletét.

Több funkció

– A belső kialakítását is többfunkciósra terveztük. Az épület közösségi rendezvények, koncertek, bemutatók, vásárok megtartására is alkalmas. Az emeleten egy 100 négyzetméteres, osztható helyiségben pedig esküvőket, konferenciákat, értekezleteket lehet majd tartani. De a sportcsarnok legnagyobb előnye az lenne, hogy a helyiek itt, helyben tudnának sportolni, versenyezni. A szülőknek – a 200 gyermek alhangon 300 szülő – pedig nem kellene folyamatosan azzal a logisztikai problémával szembesülniük, hogy mikor, hova, ki vigye a gyereket edzésre és hozza haza.

– Mennyibe került a terv? Milyen esély van a megvalósításra?

– A bemutatott tervdokumentáció hárommillió forintba került. Az engedélyeztetés elindításához ezt még több szakági, mint például építész-, statikai, villamossági, gépészeti, katasztrófavédelmi tervvel kell kiegészíteni. 2022. évi költségvetésében a képviselő-testület fog határozni arról, hogy ezeket a terveket megrendeljük-e. Ezek költsége további hatmillió forint. Arról, hogy mekkora keretből gazdálkodhatnak az egyes sportszövetségek, a kormányzati döntés már megszületett, a nagyobb fejlesztésekről várhatóan áprilisban hozzák meg a szakágak a döntést. Bízunk benne, hogy miután megismerték a terveinket, mellénk állnak, és felépülhet Győrújfalu sportcsarnoka.