„Fontos fejlesztések valósultak meg Győrben az elmúlt időszakban” – mondta el lapunknak Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. Jó hír, hogy hamarosan újabb beruházások is elkezdődnek. „Országgyűlési képviselőként azért dolgozom, hogy segítsem és támogassam az itt élő emberek, családok mindennapi életét. A központi forrásból megvalósult nagyberuházások egy része a Modern Városok Program, másik része pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósulhatott meg” – kezdte a visszatekintését Simon Róbert Balázs.

A képviselő egyik kezdeményezője volt a Xantus János Állatkert bővítésének, amelynek keretében egy európai színvonalú, egész évben látogatható, kitűnő családi programokat biztosító szabadidőközpont jött létre. A közösségi terek felújítása közül a vásárcsarnok és környezete megújítását emelte ki „Egy korszerű, akadálymentesített épületet adtunk át, és a parkolás terén is nagyot léptünk előre, hiszen közel háromszáz új parkolóhely jött létre az új vásárcsarnok mellett. A projekt keretében megszépültek a környező terek, illetve zöldterületek, a Malom liget és az Ady-domb is. A belvárosban pedig a Rómer Ház melletti Nefelejcs közt újítottuk meg, ahol a fiatalok számára egy új közösségi teret és koncerthelyszínt sikerült kialakítani.”

A közlekedési fejlesztések közül fontosnak tartotta kiemelni, hogy elkészült a Likócs és Gyárváros közötti, illetve a Régi Szentiváni út melletti kerékpárút. Több mint két kilométer hosszban megvalósult az István király út és a „régi” Bácsai út felújítása. Befejeződött a Marcalváros I. és II. városrészek közötti csomópont átalakítása, a Zöld utca és a Szigethy Attila út burkolatának felújítása. Jelenleg az Ipar utca burkolatának cseréje és a Reptéri út korszerűsítése zajlik.

„Folyamatban van a József Attila utca−Tatai út–81-es főút körforgalmi csomópont, valamint a rávezető utak korszerűsítése − ez év végén már biztonságosan és gyorsan tudjuk megközelíteni az ipari parkot. Az intézményeket érintően is sok fejlesztés valósult meg, például a Sugár úti óvoda bővítése és a Kör téri orvosi rendelő felújítása Szentivánon. Jelenleg a Generációk Háza, valamint a szabadhegyi gyermek- és felnőttorvosi rendelő korszerűsítése zajlik − szintén központi forrásból. Az újvárosi rehabilitáció keretében megszépült a Bercsényi liget és környezete, valamint több épület a Kossuth utcában” – hangsúlyozta a képviselő.

Az egyházi fejlesztések közül az Insula Lutherana evangélikus tömb komplex felújítását emelte ki. A bencéseknél megújult a barokk templom, jelenleg a rendházban és az iskolában zajlanak felújítási munkálatok. A győri püspökség központi támogatásból bonyolítja a bazilika rekonstrukcióját, valamint a Prohászka-iskola és óvoda bővítését, illetve megkezdődött a református bölcsőde építése Újvárosban.

„Az elmúlt időszakban a fejlesztések kapcsán komoly sikereket értünk el, erre kellő szerénységgel mindannyian büszkék lehetünk. A legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy Győr a környező településekkel Magyarország legdinamikusabban fejlődő térségévé vált, amit a jövőben tovább szeretnénk erősíteni” − hangsúlyozta Simon Róbert Balázs, akinek a következő ciklusra vonatkozóan is komoly tervei vannak. Győr egyik legszebb pontján, a Mosoni-Duna és a Rába folyók torkolatánál található félszigeten − a Modern Városok Program keretében − egy olyan, országosan is egyedülálló vízi élménypark építése zajlik, amely 2023 tavaszától nemcsak a győrieknek jelent majd tartalmas kikapcsolódást, hanem térségi szinten is komoly turisztikai vonzerőt fog képviselni. „Sokat küzdöttem azért, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Örülök annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel történt egyeztetésem után a kormány megítélte hozzá a forrást.”

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi István Egyetem is: az egykori kekszgyári kockaépület az intézmény tudományos parkjának első fontos eleme lesz. „Tovább javítjuk a közlekedési kapcsolatokat azáltal, hogy az Ipar utca folytatásában, a Mosoni-Duna folyó felett megépülő impozáns híddal egy újabb közúti összeköttetést létesítünk Gyárváros és Bácsa városrészek között. A beruházás megkezdéséhez szükséges forrás megítélésének ügyében dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel együtt lépünk fel a kormányzati döntéshozóknál. Az Adyvárosban élők parkolási nehézségeit a Kuopio parkban felépülő parkolólemez fogja megoldani, amelynek megvalósításához Kara Ákos képviselőtársammal közösen sikerült központi forrást szereznünk” – zárta gondolatait Simon Róbert Balázs.