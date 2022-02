A szakértők 25 budapesti és vidéki önkéntest készítettek fel, hogy a nőket ért erőszak és zaklatás ügyekben segítsenek az áldozatoknak. A segítők között van győri is, így a megyénkben is konkrét tájékoztatást tudnak adni azoknak, akik a hálózathoz fordulnak.

– Nemrég zárult le az első önkéntesképzésük. Mik a tapasztalataik?

– A Segítők Hálózata a két szervezet új projektje. A képzés első turnusával főként budapestieket tudtunk elérni, de hosszú távon egy országos hálózatot szeretnénk létrehozni. Már több önkéntes érkezett az ország különböző pontjairól – mondta el Bárdits Éva koordinátor.

Hiánypótló volt

– Mi tette szükségessé, hogy az eddigi segítségnyújtási formák mellé létrehozzák a Segítők Hálózatát is?

– Az egyik ok például, hogy a NANE segélyvonala lelki, érzelmi vagy pszichológiai megerősítő beszélgetéseket folytat azokkal, akik felkeresik, a Patentnak pedig a jogi segítségnyújtás a fő területe. Mindkét segélyvonalnak maximálisan ki vannak használva a kapacitásai. Felmerült, hogy a kettő között van egy rés, ugyanis vannak olyan helyzetek, ahol nem ilyen összetett jogi segítségnyújtásra van szükség, és nem is lelki vagy érzelmi támogatásra, hanem konkrét ügyekben konkrét, praktikus segítségre. Nagyon értékes tudás van a vidéki önkéntesek kezében – tette hozzá.

Kézzelfogható támogatás és jelenlét

– A projektben különösen fontos a vidéki terjeszkedés, mert a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy majd személyesen is tudjanak az önkénteseink segíteni az érintetteknek. Ahogy Éva is említette, önkénteseink gyakorlati kérdésekben adnak tanácsot. Ezért hasznos az, hogy nemcsak budapesti ismereteink vannak az ellátó- rendszerről, a rendőrkapitány- ságról, hanem vannak olyan önkénteseink, például Győr- Moson-Sopron megyéből is, akik ismerik a helyi környezetet. Hosszú távon reméljük, hogy a hálózat országszerte növekedni fog, és a tagok sokféle módon és egyre több helyzetben tudnak majd kézzelfogható támogatást nyújtani jelenlétükkel is az érintetteknek – tette hozzá Les Krisztina.

– Hogyan és milyen ügyekben fordulhatnak a hálózathoz az érintettek?

– A NANE és a Patent web- és Facebook-oldalán elérhető igénylőlapot kell kitölteni azzal kapcsolatban, hogy milyen ügyben keresik a Segítők Hálózatát, majd az önkéntesünk felveszi a kapcsolatot a segítséget kérővel. A hálózat nemcsak párkapcsolati vagy családon belüli, hanem szexuális erőszak, különböző típusú zaklatások és akár bosszúpornó esetében is az érintettek rendelkezésére áll – mondta Bárdits Éva.

Elérhetőségek

A NANE segélyvonala hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 18–22 óra, szerdán pedig 12–14 óra között, ingyenesen hívható a 06-80/505-101-es számon.

A Patent jogsegélyvonala szerdánként 16–18 óra között, csütörtökönként 10–12 óráig a 06-70/220-2505-ös számon elérhető. Írásban a [email protected] e-mail-címen fordulhatnak a szervezetekhez a bajbajutottak.

A Segítők Hálózata elérhető a https://www.patent.org.hu/item/segitokhalozata címen.