A szeminárium elöljárói és növendékei minden évben nyílt napra várják azokat a fiatalokat, akik a papság iránt érdeklődnek, és meg akarják ismerni a szeminaristák életét, a pappá válás folyamatát. Az eseményre a középiskolás és annál idősebb fiúkat, férfiakat várták. A program vetítéssel kezdődött az intézmény életéről. Veres András győri megyéspüspök online videóban köszöntötte a résztvevőket. Hangsúlyozta: „Isten ma is hív meg fiatalembereket az ő sajátos szolgálatára. Isten népének pedig nagy szüksége van ma is pásztorokra. Azokra, akik készek, hogy az Úr üzenetét közvetítve úgy szolgáljanak, hogy a hívőket Isten országa felé vezessék.” Az eseményen Reisner Ferenc, a Brenner János papnevelő intézet rektora beszédében kiemelte: egy nagy kalandra hívja az Úr a nyílt nap résztvevőit. Bátorította a fiatalokat, hogy odaadják magukat a Jóistennek.

– Semmit sem veszítünk el, amiről lemondunk. Mert Isten megtanít bennünket arra, hogy a lemondásokat később visszakapjuk tőle az életben – hangsúlyozta. A beszédek után az intézmény elsőéves hallgatói mesélték el életüknek azt a szakaszát, amikor eldöntötték, hogy a papságot választják. Tanácsokat adtak, és elmondták azt is, milyen élmények hatottak rájuk, és kik voltak azok, akik segítettek meghozni életük legnagyobb döntését. A jelentkezés, és az intézménybe való bekerülés részleteit, a szeminárium oktatási tudnivalóit Kálmán Imre prefektus osztotta meg a fiatalokkal. A nyílt nap koordinátora Járfás Ádám papnövendék volt. Lapunknak elmondta: az elmúlt három-négy évben a határon túlról is érkeztek érdeklődők. A nyílt napot minden évben megtartják. – Tapasztalataink szerint számos téves gondolat van az emberek fejében a pappá válás folyamatáról. Nem sok információjuk van rólunk, kispapokról. Sokan látnak ugyan minket plébániákon, szentmiséken, de nem tudják, milyen az életünk. A nyílt napon betekinthettek a tanulmányainkba, lelki, szinte szerzetesi életünkbe, zárt közösségünkbe – fogalmazott, és hozzátette: – A fiatalokban tudatosítani kell ezen alkalmakkor, hogy miért is jó igent mondani erre a hivatásra, igent mondani erre a meghívásra. Az emberi élet célja, hogy eljussunk Istenhez. Számomra nagy boldogság, hogy az embereket szolgálhatom Isten által. Az esemény később kiscsoportos beszélgetésekkel, házbejárással és egy ünnepélyes Szűzanya-köszöntővel, Bognár István spirituális elmélkedésével zárult a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A papnövendékek büszkén mutatták be a nemrég elkészült új konditermet is. Megkérdeztük az érdeklődőketNémeth Botond – Zala megyéből érkeztem a nyílt napra. Vallásos családból szárma­zom, még nem döntöttem el, hol szeretnék továbbtanulni. Számos érdekes információt hallottam az intézményről, és megtudtam azt is, hogyan élik a mindennapokat a papnövendékek. Dikovecz Áron – Szombathely környékén lakom. Azért jöttem el a nyílt napra, hogy jobban megismerjem a szemina­risták és a kispapok életét. Nem tudtam, hogyan élnek. Emellett fontos volt számomra az is, hogy betekinthessek az intézmény oktatási rendszerébe. Tőczik Benedek – Budapesten tanulok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nem­zetközi tanulmányok–történelem szakon. Érdeklődöm a papi hivatás iránt. Ez a nyílt nap nagyszerű lehetőség volt számomra, hogy megismerhessem a kispapok életét.