Komoly beruházáson van túl a bodonhelyi önkormányzat. Állami támogatás segítségével alakították át és fejlesztették a község háziorvosi és védőnői rendelőjét. Régi terv vált valóra, az épület állapota az elmúlt években nagyon leromlott. Önerőből a falu nem lett volna képes felújítani, de segítséget kaptak a Magyar Falu Programtól.

Varga Edina, Bodonhely polgármestere elmondta: a település mindenkori vezetése folyamatosan napirenden tartotta a rekonstrukciót és most el is érkezett a lehetőség. A Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő felújítására 29,7 millió forintot kaptak. A munkát tavaly nyáron kezdte el a kivitelező cég és decemberben fejezte be. Megtörtént a burkolat és a padozat teljes cseréje. Felújították a vizesblokkokat, álmennyezetet alakítottak ki, korszerűsítették az elektromos hálózatot és új belső nyílászárókat építettek be. A védőnői rendelő az átalakítások után nagyobb helyiségbe költözhetett át. Az eszközbeszerzés sem maradt el. Bútorokat, orvosi berendezéseket vásároltak, illetve a csecsemők és gyerekek vizsgálatához szükséges eszközöket is megvették.

„A fejlesztésnek köszönhetően az egészségügyi alapellátási rendszer hatékonysága jelentősen javult. Az infrastrukturális körülmények a kor követelményeihez igazodnak” – fogalmazott Varga Edina. Hozzátette: 2019 óta a Magyar Falu Programban Bodonhely közel százmillió forintos támogatást nyert el.

Dr. Balázs Mihály háziorvos harminchárom éve gyógyítja a bodonhelyieket. Úgy véli, nagy nap volt a község életében, amikor átvehették a megújult rendelőt.

„Mindig meghatott a bodonhelyi polgármesterek lelkesedése és elkötelezettsége, amivel az egészségügyhöz és az újításokhoz viszonyultak. Mindig mindent megtettek, ami elvárható volt tőlük” –jegyezte meg.

Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője, a Magyar Falu Program kormánybiztosa az átadással kapcsolatban kifejtette: az elmúlt három évben az országban 600 orvosi rendelőt újítottak fel és 1700 háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői rendelő- ben cserélték le a teljes eszközparkot.

A program új, idei pályázati kiírásai között is szerepelnek az egészségügyi létesítmények felújítását célzó kiírások.

„Addig folytatjuk és addig szerepelnek a pályázatokban ezek az intézmények, amíg valamennyire sor kerül az országban” – jelentette ki Gyopáros Alpár.