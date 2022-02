A Rábaközben kiépített gyorsforgalmi utak átadása óta felértékelődött a Kapuvárt Beleddel összekötő, 8611-es sorszámú út jelentősége. Az amúgy sem kicsi forgalom még nagyobb lett, hiszen gyakorlatilag ez a szakasz köti össze az M86-os és M85-ös utakat. A burkolat elhasználódott, a felújítás időszerű. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos jelentette be a rekonstrukciót.

– Különösen a Kapuvárról induló szakasz ment tönkre. De nemcsak az a rész, hanem az egész Kapuvártól Beledig felújításra szorul, sőt, fejlesztésre is szükség van. A munka előkészítése megkezdődött, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. aláírta a tervezői szerződést – fogalmazott Gyopáros Alpár. Hozzátette: nemcsak egyszerű felújításról van szó, hanem a burkolat 11,5 tonnás megerősítéséről is. Ráadásul a belediek, illetve a Kapuvári Rendőrkapitányság kérésére a beledi csomópontot átépítik és körforgalmat alakítanak ki.

A 8611-es út forgalma az elmúlt években egyre nagyobb lett.– Biztonságosabb lesz tehát a kijutás a városból, akár Kapuvár felé indulunk, akár csak az út másik oldalára akarunk átjutni. Az elmúlt időszakban sajnos történtek balesetek ezen az úton. Ezért is van szükség biztonsági megerősítésére. A tervezési munkák tehát elindultak. Ez, illetve a közbeszerzési előírások nagyjából egy évet vesznek igénybe, úgyhogy reményeink szerint egy év múlva maga az építkezés is elkezdődhet – fejtette ki a politikus.

A térségben élők, a 8611-es utat naponta használók természetesen nagyon várják már a beruházást. Csitei Gábor mihályi polgármester is megerősítette, hogy komoly forgalom jellemzi a Beled–Kapuvár szakaszt.

– Az út mentén lévő községekből, de Beledből is nagyon sokan járnak Kapuvárra dolgozni, vagy éppen a városon át Ausztriába. Már csak emiatt is jelentős a forgalom. A településeken élő gyerekek jó része szintén naponta utazik, hiszen kapuvári középiskolákban tanulnak. Az elmúlt években elkészültek a gyorsforgalmi utak, amelyeket ugyancsak a 8611-esen közelítünk meg. Nagyon örülünk a felújításnak, hiszen tényleg nagy a forgalom. Később aztán el tudnék képzelni egy kerékpárutat is Beled és Kapuvár között, mert a kerékpáros turizmus is erősödik a környéken – jegyezte meg Csitei Gábor.