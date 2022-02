Ausztriában a kormány és a tartományok a fertőzöttek magas száma ellenére átfogó könnyítésekről egyeztek meg.



Az éjszakai korlátozásokat eltörlik, ugyanakkor kötelező marad az FFP2-es maszk viselete a kórházakban, az idősotthonokban, a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, az élelmiszerboltokban, a gyógyszertárakban, a bankokban és a postán. Minden más esetben csak maszkviselési ajánlás vonatkozik a zárt helyiségekre.



Március 5-től az oltatlanok teszt nélkül is igénybe vehetnek számos olyan szolgáltatást, amelyet eddig csak a megfelelő igazolásokkal rendelkezők vehettek igénybe. Ez azt jelenti, hogy egyebek között a sportlétesítményeket, a rendezvényeket, a vendéglátóhelyeket és a szállodákat is bárki igazolás nélkül látogathatja. A kizárólag az oltottaknak vagy a koronavíruson átesetteknek belépési jogosultságot biztosító 2G szabály csak a legsérülékenyebb területeken, például az idősotthonokban és a kórházakban marad fenn a dolgozók és a látogatók számára. Ezenkívül Bécsben is maradnak a korábbi szigorú szabályozások.



Karl Nehammer osztrák kancellár elmondta: apránként és határozottan visszaveszik a szabadságot, amelyet a vírus elvett. Ugyanakkor aláhúzta: a világjárvány még nem ért véget, a vírus továbbra is a mindennapi élet része.



Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter jelezte: a széles körben ingyenesen biztosított tesztelésben is paradigmaváltásra van szükség. A tünetmentes, teljesen immunizált emberek rendszeres tesztelésének nincs sok értelme, és rengeteg pénzbe kerül - tette hozzá. Az ingyenes tesztelés március 31-ig még biztosan elérhető mindenki számára.



Mückstein hangsúlyozta, hogy az enyhítések ellenére a kormány ragaszkodik a kötelező védőoltáshoz. Magas átoltottságra van szükség, "hogy ősszel ne érjen bennünket meglepetésként egy új változat" - jegyezte meg.



Svájcban is felfüggesztették a korlátozások többségét - közölte a berni kormány szerdán.



A csütörtökön életbe lépő változtatások után már csak a maszkviselési kötelezettség marad fenn a tömegközlekedésben és az egészségügyi létesítményekben. Emellett március végéig pozitív koronavírus-teszt esetében marad az ötnapos karantén-kötelezettség.

"A járványügyi helyzet kedvezően alakul" - érvelt közleményében a svájci kormány. "Az immunitás magas szintjének köszönhetően valószínűtlen az egészségügyi rendszer túlterhelődése", így "adottak a társas és a gazdasági élet gyors normalizálásának feltételei" - tette hozzá a kabinet.

A 8,6 milliós Svájc lakosságának több mint 90 százaléka védettséget élvez vagy azért, mert be van oltva, vagy azért, mert átesett a vírusfertőzésen - tájékoztatott a svájci kormányzat.