Az egykor iskolaként működő, ma már a polgármesteri hivatalnak, könyvtárnak, orvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak otthont adó épületet lépésről lépésre fejlesztette a károlyházai önkormányzat. Ez az ingatlan szolgált közösségi térként is a különféle rendezvényeknek. Most azonban egy önálló művelődési házat alakítanának ki, amihez tavaly épületet is vásároltak.

70 milliós beruházás

– A Lajta-Hanság zrt.-től a korábban irodaként használt épületet egy magánszemély vette meg, sokáig munkásszállóként üzemelt. Tavaly 15 millió forintért szerezte meg a 338 négyzetméteres ingatlant az önkormányzat. Felújítására pályázunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, a 63,5 millió forintos támogatáshoz 7 millió forintot tennénk hozzá önrészként – sorolta a terveket Barna Péter polgármester. – A forrásból az aljzatot, a nyílászárókat cserélnénk ki, a külső homlokzat szigetelését és a fűtés korszerűsítését tervezzük. Az épület teljes akadálymentesítése is szerepel a tervek között. Napelemeket helyeznénk el az épületen, a kerítést elbontjuk és parkolókat is kialakítunk. Egy részében szolgáltatóházat alakítunk ki, a fodrász, pedikűrös és kozmetikus már márciustól fogadhatja a vendégeket.

Az épületben egy nagyobb közösségi tér is létrejönne színpaddal, továbbá kisebb klubszobák a helyi civil szervezetek számára, és egy edzőterem.

– Azt tervezzük, hogy a hivatal épületében marad továbbra is az orvosi rendelő és a könyvtár – fűzte hozzá a faluvezető.

Udvarrendezés, eszközvásárlás

Barna Péter tájékoztatása szerint a pályázati lehetőségeket kihasználva tudtak fejleszteni a kistelepülésen. A hivatal udvarát 3 millió forintból rendezik, a falunapi program után közel egymillió forintot kaptak vissza, és hasonló összeget fordítottak a védőnői szolgálatra is, valamint egy új játszóteret alakítottak ki. Idén a Magyar Falu Programban a Kúria parkban 8,8 millió forintból szeretnék a sétálóutakat térkövezni.

Felújítják a sportépület tetőzetét

– Most a Magyar Falu Programban pályázunk egy új fűnyíró és ágdaráló beszerzésére 3 millió forint értékben. Továbbá a leendő művelődési háznál egy új előtetőre, a szaniterek cseréjére, telekelhatároló kerítésre és berendezésre is külön pályázatot nyújtottunk be – sorolta a polgármester. A vasút mögött az önkormányzat két telket alakított ki, ezek értékesítése is folyamatban van az ott lakók számára. Az önkormányzat saját forrásból tervezi még a sportépület tetőzetének felújítását.