Több écsi olvasónk panaszkodott, hogy 32, Győr környéki járatot függesztett fel a Volánbusz, ezért átszállással tudnak csak utazni Győrbe munkakezdésre, iskolába, edzésre. Utánanéztük, az érintett járatok szerte a megyében közlekedtek Kónytól Felpécig, Kapuvártól Fertőszéplakig.

Az ügyben megkerestük a Volánbuszt, akik a következő választ adták: a járatok ideiglenes felfüggesztése a járványhelyzettel összefüggő működésszervezési okok miatt vált szükségessé. Kiemelték, hogy a felfüggesztés jellemzően rövidebb útvonalszakaszon közlekedő járatokat érint, így utasaikat a párhuzamosan, hosszabb szakaszokon közlekedő autóbuszokkal szolgálják ki úgy, hogy az utazás lehetőség szerint ugyanabban az időpontban megvalósulhasson. Válaszukban hozzátették: az utazás néhány esetben átszállással vagy későbbi járattal lehetséges. Szükség esetén nagyobb befogadóképességű autóbuszt közlekedtetnek. Bíznak benne, hogy a járványhelyzet javulásával mielőbb visszatérhetnek a normál forgalomszervezési eljárásrendhez. Addig is kérik utasaik szíves megértését és türelmét.

A hírekben többször szerepelt, hogy az országos sofőrhiány miatt több megyében járatokat ritkított a társaság. Ehhez kapcsolódik közleményük következő része: „Kiemelt toborzást végzünk, melynek keretében D kategóriás vezetői engedély megszerzését is támogatjuk. A járványhelyzet alatt sem bocsátottunk el senkit, sőt növelni is tudtuk a munkavállalói létszámot.” Idén munkatársaik alapbérét tíz százalékkal növelték, az ez évre ígért bruttó 50 ezer forintos, egyszeri, egyösszegű kifizetést januárban teljesítették. Ezen túl megkérdeztük azt is a társaságtól, hogy körülbelül hány utast érint a döntés, illetve hány autóbusz-vezetőt tudnának felvenni a megyei járatokra, mennyien hiányoznak. Amint a választ megkapjuk, közzétesszük.