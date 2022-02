– A támogatásból kétmilliárd a vércukormérőkre és az ezekhez szükséges tesztcsíkokra vonatkozik, egymilliárd pedig a botokra és járókeretekre. A közfinanszírozási listán közel négyezer termék szerepel, így bár a támogatás nagyon jól jött, nem vagyunk kint vele a vízből – mondta el Lós Juliánna, aki két győri OrtoProfil üzletet vezet. – Sajnos, ha végignézek az üzlet polcain, nem tudok olyan árut mondani, amit jelen pillanatban megéri árulnom, legyen szó rögzítőkről vagy különböző kéz-, boka- vagy térdszorítókról. Az egyedi protézisekről nem is beszélve. Ezen a területen már nemcsak az árak, hanem a szakemberhiány is nehezíti a betegek ellátását.

Lós Juliánnától azt is megtudtuk, hogy az ágazati sajátosságok tovább nehezítik a kereskedők dolgát. – A választás jegyében mindenből többféle árfekvésűt tartunk. Ugyanakkor vannak termékek, amikből különböző méreteket kell rendelnünk, hogy mindenkit ki tudjunk szolgálni. Csuklószorítóból is van S-es, M-es és L-es méret. Ezt minden árkategóriánál meg kell rendelnem. Összefoglalva az egészségügyi segédeszközök kereskedelme egy rendkívül befektetésigényes üzlet.

Több üzlet már a közelmúltban bezárt és egyelőre a többiek is erre a sorsra számítanak. – Mindig itt a dilemma: mondjuk fel a szerződést és ne áruljunk társadalombiztosításra vásárolható termékeket, vagy zárjak be és küldjem el a több mint tíz éve itt dolgozó, megbízható és szakképzett kollégákat? Ha később érkezik segítség és újra érdemes lenne kinyitni, a munkaerő akkor sem feltétlen tér vissza az ágazatba, mint ahogy a járvány után a vendéglátásnál is tapasztalhatjuk. Sok kollégámmal hiszünk abban, hogy megéri ezt csinálni, hiszen másoknak segíthetünk, de egy bizonyos ponton túl ez sajnos már kevés.