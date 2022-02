Takács Zsoltot Borbás Mária főzős műsora érintette meg, illetőleg ez adta neki az ötletet, hogy Ásványrárón is létre lehetne hozni egy olyan közösséget, amely amellett, hogy a helyi gasztronómiai értékekre fókuszál, a különféle finomságok elkészítésének tudományát is tovább örökíti a fiatalabb generációknak.

– Az Ásványrárói GasztroKlub most van megszületőben, szerencsére nagyon sokan reagáltak a figyelemfelhívó Facebook-posztunkra a faluban, de a környékbeli településeken is. Ami különösen jó, hogy igaz ez azokra, akik tanítani szeretnék a sütést-főzést, és azokra is, akik tanulni szeretnének az idősebbektől. A környék gasztronómiája nagyon sokszínű, ezért is lenne fontos megőrizni a régi ízeket, és a tudást, hogy hogyan is lehet elkészíteni egy igazi házi rétest vagy ecetes halat – osztotta meg velünk Takács Zsolt, a civil kezdeményezés elindítója.

Az ötletet Popp Rita ásványrárói polgármester is támogatja, olyannyira, hogy a tervek szerint a helyi tájház fog helyet adni a közös főzéseknek, a közösségi kezdeményezés keretében pedig már a tűzhelyek beszerzése is megkezdődött.

– Reméljük, februárban már a klasszikus farsangi fánk sütését tanulhatják meg nálunk a fiatalok. A későbbiekben pedig szeretnénk nagy figyelmet fordítani a tájegységünk ízeire is, Ásványráró például mindig híres volt a káposztájáról, így a hal- és húsételek mellett erre is koncentrálni fogunk – osztotta meg velünk Takács Zsolt ötletgazda.