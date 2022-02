– Mozgalmas napok után vagyunk: Amerikában, Strasbourgban tárgyalt, Mélykúton a kacsa- és libatartókkal egyeztetett, aztán a dunaszentpáli Malacfarka Fesztiválon vett részt vagy a levéli sportegyesület fejlesztési terveit segítette. Agrárminiszteri teendői mellett miként fértek meg az ország-­gyűlési képviselői feladatok az elmúlt négy évben?

– Mindig fontosnak tartottam, hogy személyes kapcsolataim legyenek az itt élőkkel, mert így együtt élhetjük meg az itt élők sikereit, és közös gondolkodással próbálunk segíteni a bajokon. Persze szoros időbeosztásra volt és van szükség. Nem csak kötelesség ez, szeretem az embereket, nem szeretnék elszakadni a valóságtól. A valós információ, a kialakult helyzet ismerete nélkülözhetetlen a jó döntések meghozatalához. Az elmúlt időszakokban nemcsak ezt a térséget kellett képviselnem, hanem az egész ország agrárügyeit is, az nyilván jóval több leterhelést jelentett. A miniszteri tisztség azonban nemcsak több terhet takar, hanem óriási lehetőség is a térség érdekeinek érvényesítésében.

Mindenhová érkezett támogatás

– Gyakorlatilag szinte minden hétre jutott valamilyen átadó a választókerületében. Mennyi forrás érkezett az elmúlt négy évben a térségbe?

– Az itt élők életminőségének javítása kiemelt feladat. Ezt segíti a sok új bölcsőde, az, hogy a szülők visszamehetnek dolgozni, míg csemetéik jó körülmények között fejlődnek. Legutóbb éppen Vámosszabadin és Mosonszentmiklóson avattunk bölcsődét. Nem hiszem, hogy van olyan település a választókörzetben, ahova ne érkezett volna forrás. Minden polgármesterrel személyesen is tárgyaltam, minden településen megfordultam, így tudom, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani a jövőben. A mosonmagyaróvári déli elkerülő út a maga 6,2 milliárdos bekerülésével a legnagyobb beruházás. De befejezett projekt a felső-dunai mellékág­­­-­ rendszerek árvízvédelmének és vízpótlásának első üteme kétmilliárd forintból. Külön melengeti szívemet, hogy 650 millió forintból a Rajka–­Deutsch Jahrndorf közti utat is felújítottuk, a valamikori Rajkai járáshoz tartozó település lett így elérhetőbb. Ugyancsak sikerült 833 millió forintból a Várbalog–Albertkázmérpuszta–Féltorony közti utat is felújítani.

Nagyon fontosak számomra a szociális kérdések, ezért örülök, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vasutas utcai létesítményének korszerűsítése és bővítése is megtörtént 150 millió forintból. Új bölcsődéket is építettünk 439 millió forintból a városban. Kulturális szempontból fontos a Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése, mely 192 millió forintból valósult meg. 720 millió forintos pályázati lehetőségnek köszönhetően fejeződött be az egykori Mofém Kultúrház felújítása. A Part Rendezvényház újonnan kialakított, kreatív megoldásokat kínáló tereivel, mint exkluzív rendezvényhelyszín, átadása óta betölti funkcióját.

Jelentős útfejlesztések

– Az utak állapota mindig fő téma. Ezen a téren jelentős fejlesztések történtek a térségben.

– Csaknem egymilliárd forintos kormányzati támogatást kapott tavaly a mosonmagyaróvári önkormányzat utak, járdák építésére. Ebből a pénzből mintegy hat kilométeren újulnak meg utak, járdák városszerte. Idén ebből a támogatásból többek között a Terv utca–Szekeres Richárd utcai csomópontot és a Halászi út–Kálnoki úti csomópontot építik át, míg Mosonban az Ostermayer utcát újítja fel az önkormányzat a kormányzati támogatásból. A beruházások és felújítások időszakát éljük. Az 1401-es számú szigetközi út szakaszait folyamatosan megújítjuk. Megkezdtük az alsó-szigetközi elkerülő út előkészítését. A közlekedési tárca szakmai támogatását megszereztük, az érintett polgármesterekkel meghatároztuk az új, kétszer egy sávos út nyomvonalát, és azt is, hogy a települések hol csatlakozhatnak majd rá. A megyei rendezési terv ezt a változatot rögzítette is. A következő parlamenti ciklusban a tanulmányterv elkészítése, majd a környezetvédelmi engedély és az útépítési engedély megszerzése után indíthatjuk el a közbeszerzést a 12 kilométer hosszú elkerülő út megépítésére. Ha Jánossomorját veszem, az infrastrukturális felújításokkal kiemelkedik a belterületi kerékpárút kiépítése, melyet 348 millió forintból valósítottak meg. Nagyon fontosak voltak az intézményfelújítások. Rövidesen megszületik a döntés a jánossomorjai helyi termékértékesítő piac fejlesztése kapcsán, 117 millió forint értékben. Döntött a kormány két kiemelkedő fontosságú projektről: a Jánossomorját elkerülő út megépítéséről és a térség felszíni vízpótlásáról és öntözésfejlesztéséről.

Az egészségügyi biztonságunk létkérdés

– Szintén kardinális kérdés a mosonmagyaróvári Karolina Kórház helyzete. Jelenleg milyen jövőt lát az intézmény számára?

– Valóban, a Karolina Kórház kardinális kérdés az itt élők számára. Az egészségügyi biztonságunk létkérdés. A benne dolgozók elhivatott szakemberek, a térség lakói pedig elkötelezettek a kórház iránt. Minden adott tehát a hosszú távú működéshez. Mindent meg is teszek ezért. Nagyon furcsa érzés, amikor azt látom, hogy politikai célokra használják fel. Riogatnak a bezárással, a működőképtelenséggel, miközben épp Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje beszél arról, hogy fizetőssé kellene tenni az egészségügyet, s nem is olyan nagy baj, ha nincs minőségi sürgősségi betegellátás vagy szülészet egy vidéki kórházban. Akarom, hogy legyenek ezek az ellátások. S míg én képviselhetem az itt élők érdekeit, addig ez így is lesz! A rendelőintézet felújítása, korszerűsítése az elkövetkező időszak nagy vállalása számomra, hisz az elmúlt években a kórház műtői­nek felújítása és belső korszerűsítése több milliárd forintos beruházásból megvalósult. Jó érzés volt tapasztalni azt a vállalkozói és civil összefogást, amely a kórház eszközfejlesztéseit támogatta a Covid-járvány idején is.

– Egy másik nagy port kiváltó ügy Bige László műtrágya-­kartellezése.

– Bige László baloldali milliárdos kartellezése 36 milliárd forint kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy bárki nyerészkedjen a magyar gazdákon, hiszen így nemcsak a vidéket sodorja nehéz helyzetbe, hanem egész Magyarországot. Ne feledjük el azt se, hogy Márki-Zay Péter Bige László pénzén kampányol. Ezzel szemben a nemzeti kormány mindig a gazdák oldalán áll. A célunk az, hogy megvédjük a termelőket, és a zavartalan és hatékony piaci működés fenntartása mellett támogassuk a megélhetésüket és boldogulásukat.

Autópálya-lehajtó, déli elkerülő

– Egy fejlődő térség országgyűlési képviselőjeként még milyen kitörési pontokat lát Mosonmagyaróvár és környéke számára?

– Ez a térség sikerre ítéltetett. Nekünk az a feladatunk, hogy a siker megvalósulását segítsük. Kinyitottuk ezt a történelmi régiót a nagyvilágra, könnyen megközelíthetővé tettük. Nőtt az itt befektetni szándékozók érdeklődése. A pandémia ideje alatt sem álltak le a beruházások, az ország gazdasági sikereiben ott vagyunk mi is. Sajnos a turizmus visszaesett a járvány következtében, de bízunk a fellendülésében. Az eddig elért eredmények megtartása, fenntartása mellett komoly útfejlesztési programmal készülök. Ilyen a déli tehermentesítő út mosonszolnoki autópálya-lehajtója a hozzá kapcsolódó úthálózattal, és az északi elkerülő út belterületi szakaszainak megépítése. A szociális ellátórendszerünk egyes elemei, főleg az idősgondozás és a sérültekről való gondoskodás, új létesítményeket, bővítést igényel. Szeretnénk zenei hagyományaink folytatásaként egy önálló zeneiskolát építeni. Turisztikai attrakcióink fejlesztéséhez szükséges a termálfürdő korszerűsítése, az egykori sörgyár és a malom épületegyüttesének felújításához is forrásokat kell szerezni. Meg kell tartanunk a több mint 200 éves agrár felsőoktatásra épülő egyetemi hagyományainkat. Szeretnénk több turisztikai attrakciót, például bővíteni a vízisport-telepet, kempinget, vadasparkot építeni.

– Hol tart most a Fakt Ag Bezenye és Hegyeshalom határában tervezett megaprojektje?

– Halad a tervek szerint. Befejeződtek a környezetvédelmi hatástanulmány-vizsgálatok, és a rendezésiterv-­módosítások is megtörténtek. Az infrastruktúra-fejlesztés, a víz, villany, gáz, csatorna megvalósítása folyamatban van. S folyamatosan keresik az együttműködő szerződéses partnereket. 2023–2024-ben lesznek láthatók a beruházás építkezésének folyamatai.

– Az elmúlt időszakban, a menekültválság után, a koronavírus-járvány miatti ellenőrzések következtében a határhelyzettel is sokszor foglalkozott. Várható itt változás, visszatérhetünk a normál kerékvágásba valaha?

– Nagyon remélem. Nincs olyan nap, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni. A Covid a mi térségünkben élők életét még ezzel a gonddal is külön megterhelte. Őszinte elismerésem mindazoknak, akik kénytelenek voltak végigélni ezeket az időket. Remélem, csak egy rossz emlék lesz hamarosan mindnyájunk számára.

Az együtt gondolkodás híve

– Nagyon sok megvalósult fejlesztést és tervet is említett. Közben a negyedik ciklusára készül...

– 2010-ben voltam először országgyűlési képviselő. Emlékszünk még, hol tartott akkor a város és térsége fejlettsége? Eladósodott önkormányzatok gúzsba kötve próbáltak egyik nap a másik után megélni és túlélni. Azóta egy dinamikusan fejlődő térség lettünk, komoly gazdasági potenciállal. Végtelenül fontos számomra, hogy a fejlesztések nemcsak a városokba összpontosulnak, hanem a térség minden települése élni tudott a lehetőségekkel.

Politikusként is megmaradtam óvári gazdásznak. Nem az emberek közötti árkok kiszélesítésében és elmélyítésében vagyok érdekelt, mert amíg közösen együtt tudunk gondolkodni, mindig sikeresek leszünk. Nagyon örülök, hogy szolgálhatom ezt a közösséget, hálás vagyok ezért. S készen állok arra, hogy minden erőmmel az itt élők érdekeit és boldogulását szolgáljam továbbra is.