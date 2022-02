A megyében legkevésbé a műszaki, híradástechnikai, telekommunikációs termékek forgalmát érinti, leginkább pedig az élelmiszer- és vegyes termékkört érintően égető. A megyei kormányhivataltól megtudtuk: a legtöbb álláslehetőség a nagyobb kereskedelmi üzletek részéről érkezik, főleg eladót, árufeltöltőt, pénztárost keresnek. A jelentősebb forgalmú, a lakosság minőségi ellátására törekvő cégek az elmúlt években folyamatosan emelték a béreket, illetve igyekeztek egyéb juttatásokkal is megtartani, illetve odacsábítani a munkaerőt.

Minden területen

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője elmondta: sajnos egyre nagyobb a munkaerőhiány minden területen. Már az alacsony képzettséget igénylő pozíciókba is nehéz munkaerőt találni. – Régiónként komoly eltérések vannak, az egyik legnehezebb régió pont Győr-Moson-Sopron megye. Rengeteg ipari park és nagyobb gyár települt az elmúlt években a térségbe, ráadásul Ausztria közelsége miatt sok az ingázó is, akik nap mint nap átjárnak dolgozni. A sofőr- és henteshiány országos szinten évek óta problémát jelent, de bizonyos régiókban az üzletek létszámát is nehéz megtartani. Mindemellett a központunkban a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő pozíciókba is nehéz kollégákat találni, s ugyanez igaz a logisztikai központjaink és termelőüzemeink fizikai munkaköreire is. Fő célunk, hogy a vezetőinket magunk tudjuk kinevelni. Nem könnyű szakma a miénk, vannak rendkívül megterhelő időszakok, mint a húsvét vagy az advent, de egy jó csapatban ezek is zökkenőmentessé válhatnak. Az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően napjainkban feleakkora a vállalati fluktuáció, mint 2016–2017-ben volt. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a kollégáink elmondhatták az igényeiket. A bérezés egy része a megtartásnak, fontos a munkahelyi közérzet is.

A béren sem múlik

Az ALDI hasonló nehézségekkel küzd – tudtuk meg Pákolicz Attilától, az áruházlánc kommunikációs munkatársától. Tapasztalataik szerint a munkaerőhiány nem csak bizonyos szakterületeket érint, sokkal inkább általános jelenség, mivel többen hagyják el a munkaerőpiacot, mint ahányan arra belépnek. – A vállalat új munkatársai mentorálási programban vesznek részt, emellett hiszünk a többlépcsős, évekre előre felvázolt bérezési rendszerben, amellyel kiemelten díjazzuk a céghez való lojalitást. Ezért az ALDI évente felülvizsgálja minden pozíció bérkategóriáját és piacra lépése óta minden évben emeli a béreket.

Fordult a kocka

Sopronban a pandémia miatt számos üzlet bezárt. Papp Gyöngyi, az egyik cipőbolt üzletvezetője arról számolt be, hogy évekkel ezelőtt problémát okozott megbízható munkaerőt találni, de ez mára megfordult. – Közel a határhoz azok, akik beszélnek németül, inkább külföldre mentek dolgozni. Még négy éve is fejvadász céget kellett felfogadnunk, hogy találjanak megbízható alkalmazottat, mert nem volt jelentkező a hirdetéseinkre. A pandémia után megváltozott a helyzet, heti rendszerességgel térnek be érdeklődők megkérdezni, nincs-e felvétel – mondta Papp Gyöngyi.