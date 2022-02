A szomorú hírt Bencze Márta fia tudatta a barátokkal, hozzátartozókkal és ismerősökkel a közösségi oldalán.

– Csodálatos művész volt az édesanyám, egy igazi gyöngyszem. Itthon és külföldön is sokan szerették a dalait. Zongorista édesapámmal sok fellépésre hívták őket. 1985-ben mégis abbahagyta az éneklést, és arra koncentrált, hogy engem, egyetlen gyermekét, az életre neveljen. Ezért a szeretetért és törődésért örökre hálás vagyok – mondta elérzékenyülve Müller Ákos, az énekesnő fia a Kisalföldnek.

Bencze Mártának több hanglemeze jelent meg, többször fellépett az NDK-ban, Bulgáriában, Ausztriában és a Szovjetunióban is. 1966-ban a Világ Ifjúsága az év tíz legnépszerűbb táncdalénekese közé választotta. Nemzetközi díjakat nyert és méltóképpen képviselte az országot külföldön.

Családi fotó a közelmúltból: Bencze Márta, Müller Ákos és felesége.

Noha több táncdalfesztiválon elindult, első nagy slágerének sikerét nem tudta megismételni. Több ismert dala – De most még jó, Nem volt szerencsém, Így sohasem vártam még, Fekete vonat – az idősebb generációnak még ma is a fülében cseng.

– Amikor édesanyám feladta a karrierjét, otthon vállalt munkát, több kolléganőjének ő varrta a fellépőruhát, ebben is fantasztikus tehetség volt. Budapesten laktunk, édesapámmal együtt élénk közösségi életet éltek, gyakran találkoztak barátokkal. Engem azonban a sors 2014-ben Sopronba hozott, megismertem a mostani feleségemet és ideköltöztem. Rá egy évre ők is követtek, Hegykőn vettek egy lakást és ott éltek. Megszerették a települést. Gyakran látogattuk őket a párommal, Piroskával, édesapám halálát követően pedig 2019-ben mi is odaköltöztünk – elevenítette fel az énekesnő utolsó éveinek történéseit Ákos.

A Csak fiataloknak című szám az Atlantis zenekar kíséretében kislemezen is megjelent, és ez lett Komjáthy György ikonikus rádióműsorának­­­­­ szignálja.