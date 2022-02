CsornaA csornai képviselő-testület tegnapi ülésén elfogadta a város 2022-es költségvetését. Az önkormányzat ebben az évben 4,3 milliárd forintból gazdálkodhat. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elemezte a lehetőségeket és kiemelte: a költségvetés több mint másfél milliárd forint összegben tartalmaz fejlesztéseket.

„2022-ben is folytatjuk az utat, amit kijelöltünk magunknak, a fejlődést útját” – fogalmazott. Néhány beruházást ki is emelt, amelyet lehetővé tesz a dokumentum.

– Felújítjuk a Szatmári utcát, az Őrangyal-temető kápolnáját, elindítunk egy járdafelújítási programot, és régi elvárásként egy környezetbe illő, kulturált nyilvános WC-t építünk a belvárosban. A költségvetésben biztosítjuk a fedezetet a csatárimajori Fő utca aszfaltos felújítására, valamint Földszigeten a híd felújítására, illetve egy buszváró építésére – sorolta dr. Bónáné dr. Németh Katalin. – Annak érdekében, hogy a Vilmos Park kft. továbbra is kiemelkedő színvonalon működhessen, idén is megkapják a megfelelő támogatást. Hitele a városnak továbbra sincs.

A polgármester kifejtette: a napokban aláírták a Richards-­gyártelep megvásárlásáról az adásvételi szerződést. Arról is tájékoztatott, hogy a termálfürdő fejlesztése néhány héten belül elkezdődik. Az új bölcsődével kapcsolatban elmondta: a közbeszerzési eljárás lezárult, a főhatóság jóváhagyása után kezdődhet az építkezés. „Ez a költségvetés Csorna fejlődését szolgálja” – jegyezte meg.

Major András alpolgármester szerint biztonságos és stabil működést tesz lehetővé a pénzügyi tervezet és ambiciózus jövőképet vázol fel.

– A nagyobb beruházások mellett természetesen lesznek „kisebb”, de fontos fejlesztések is. Nagy hangsúlyt fektetünk többek között az utak és járdák felújítására, továbbra is támogatjuk a fiatalok első lakáshoz jutását, folytatjuk a Gólyahír programot, további térfigyelő kamerák telepítését is tervezzük, és biztosítjuk a forrást külterületi utak felújítására. A költségvetés biztosítja a működést és garantálja a fejlődést – fejtette ki Major András.