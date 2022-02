Tizenöt alkalommal láthatta a közönség a Győri Nemzeti Színházban a Bánk bán című operát két részben. A Co-Opera és koprodukciós partnereinek 2020-as bemutatója a nemzeti összefogás évére készült. A Katona József drámájából készített Erkel-opera igazi klasszikus, de kevés olyan produkciót említhetünk, ha arra gondolunk, hogy az ősbemutató óta mennyiszer átírták.

Az elmúlt hetekben Vidnyánszky Attila legújabb rendezésében egy kissé megújuló, újragondolt produkciót láthatott a közönség, amelynek talán az egyik legfontosabb eleme, hogy az alapvetően tenor Bánk bán szerepét baritonban énekelte Molnár Levente és Haja Zsolt. II. Endre szerepében Laborfalvi Soós Béla, Pataki Bence és a győri születésű Bakonyi Marcell volt látható, Ottót Pataki Adorján és Boncsér Gergely alakította. Kálmándy Mihály, Kend Lajos és Sándor Csaba Petur bán bőrébe bújva nyűgözi le a közönséget, míg Tiborc alakját Kováts Kolos és Jekl László, Biberachot pedig szintén hol Kendi Lajos, hol a győri Schwimmer János jelenítette meg. Melinda megformálója Rendes Ágnes, Keszei Bori, valamint Fischl Mónika voltak, Gertrudként pedig Mester Viktória és a győriek egyik kedvence, Lázin Beatrix sziporkázott.

Minden alkalommal lenyűgözte a darab

Radányi Gréta nagy szerelmese az operáknak, kifejezetten a Bánk bánnak. Így nem is csoda, hogy szombaton volt a tizedik alkalom, hogy megnézte a Vidnyánszky-féle rendezést. – Kétszer láttam Budapesten az ősbemutatót, amióta Győrben is játsszák, a szombati alkalmat is ideszámolva, már nyolcadszor néztem meg. Minden egyes alkalommal lenyűgöz a művészek tehetsége, egyszer szeretnék én is ott állni mellettük a színpadon – mondta el lapunknak Radányi Gréta, aki épp ma tölti be a 19. életévét.

Szülinapi meglepetés

A színház munkatársai ennek apropóján egy személyes találkozót is szerveztek a nagy rajongónak, amiről mit sem sejtett. Hatalmas volt az öröm, amikor a lányt a színfalak mögé kísérték, egészen a Melindát alakító Fischl Mónika opera-énekesnő öltözőjéig, aki – mint kiderült – a legnagyobb példaképe. Amikor Gréta belépett az ajtón, először szóhoz sem jutott, majd azonnal egymás nyakába borultak, és el is készült az első közös kép.

A 19 éves fiatal nemcsak érdeklődik az operák iránt, mint a beszélgetésből kiderült, tehetsége is van hozzá. – Tudatosan készülök a színészi, operaénekesi pályára. Most lesz a Bartók Béla Konzervatóriumban a szóbeli felvételim. Nagyon izgulok, de remek tanáraim vannak, akik felkészítettek – újságolta Gréta Fischl Mónikának, aki apró ajándékkal is kedveskedett rajongójának. Azonban Gréta sem érkezett üres kézzel, már a nézőtéren is szorongatott egy apró kis táskát a kezében, amit az est végén a közönségtalálkozón akart odaadni kedvencének. – Hoztam neked egy kis apróságot, egy jácintot – nyújtotta át a lány Mónika kedvenc virágát.

Találkozó a színészekkel

Az est végén vastapssal köszönték meg a nézők a művészek alakítását, a zenészek játékát, valamint Medveczky Ádámnak, Silló Istvánnak és Rajna Martinnak a vezénylést. A shakespeare-i királydrámák mélységeit hordozó történetről és a zene erejével még költőibb magaslatokba emelkedő Bánk bán operáról a közönségtalálkozón kérdezhettek az érdeklődők a színészektől és az alkotóktól.

Visszatérnek az operasztárok

Régi adósságát törleszti a Győri Nemzeti Színház. A 2019/2020-as évadban elmaradt opera-előadásokat pótolják márciusban. Így nem sokáig maradnak távol Molnár Levente és Mester Viktóra operaénekesek. A ’19/20-as évadra érvényes Czuczor-bérleteseknek március 2-án, szerdán 17 órakor, a Simon Kázmér-bérleteseknek pedig március 4-én, pénteken 19 órakor mutatják be A kékszakállú herceg vára című előadást. A szervezők kérik, hogy a 2019/2020-as évadra érvényes bérletüket hozzák magukkal, amennyiben a bérlet időközben elveszett vagy megsérült, keressék szervezési osztályukat.