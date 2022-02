Idén február 1-jén kezdődött el a kínai holdújév, ami a távol-keleti ország legnagyobb ünnepének számít. Ebből az alkalomból a győri Széchenyi István Egyetem közösségimédia-felületein kívánt boldog új évet kínai hallgatóinak, vállalati és intézményi partnereinek, valamint a magyarországi kínai közösségnek. A figyelmes gesztus nem véletlen, hiszen az egyetem egyre sokrétűbb és szorosabb kínai kapcsolatokkal rendelkezik, s ezek további fejlesztésére törekszik.

Dr. Lukács Eszter nemzetközi rektorhelyettes elmondta, hogy a Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítése 2016-ban a Stipendium Hungaricum felsőoktatási ösztöndíjprogrammal kezdődött, majd 2018-tól az önköltséges hallgatók fogadásával tovább erősödött. Mindennek köszönhetően a hallgatói közösséget ma már 65 nemzet fiataljai alkotják, s a küldő országok között Kína előkelő helyet foglal el.

A harminchat angol nyelvű képzésen részt vevő nemzetközi hallgatók három százaléka kínai. A célunk az, hogy ezt az arányt a nemzetközi hallgatók számának növelése mellett húsz százalékra emeljük, hiszen nemzetköziesítési tevékenységünk egyik prioritása – a magyar gazdaságpolitikai törekvésekkel összhangban – a Kínával való kapcsolatok erősítése. Ezt a folyamatot számos módon igyekszünk támogatni. Együttműködünk kínai vállalatokkal, többek között a Huaweijel. Folyamatosan bővítjük kínai oktatási kapcsolatainkat, s jelenleg már 16 ottani egyetemmel van megállapodásunk. Emellett megismertetjük a kínai kultúrát és a kínai nyelvet a győri lakossággal. Ennek kezdő lépése általános iskolás gyermekek kínai nyelvoktatása, amely ezen a héten kezdődik, és költségeit az egyetem átvállalta

– fejtette ki dr. Lukács Eszter.

A rektorhelyettes hozzátette: a nemzetköziesítés részét képezi a tavaly meghirdetett vendégprofesszori pályázat is, amelyre 16 országból összesen 57 jelentkező adta be jelentkezését. Az egyik nyertes a kínai Jiaxing Egyetem oktatója, aki februárban érkezik a Széchenyi István Egyetemre, ezáltal is szorosabbra fűzve a két intézmény közötti kapcsolatot. A professzor – aki elmondása szerint nagy örömmel érkezik Győrbe – az angol nyelvű építőmérnöki alap- és mesterszakon fog bekapcsolódni az oktatásba.

A kínai holdújév a családok ünnepe

A kínai újév vagy holdújév Kína legnagyobb és legjelentősebb hagyományos ünnepe. Mozgó ünnepnek számít, ugyanis minden évben a téli napfordulót követő második újholdkor kezdődik, azaz a február 4-hez legközelebb eső újhold napján (január 21. és február 20. között). Idén február 1-jén kezdődött a több hétig tartó ünnep, amelynek során búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. Ekkor gyűlnek össze a családok, hogy együtt ünnepeljenek, így a családok és a közösségek összetartása, a meghittség jellemzi. Ehhez az ünnephez számos babona és szokás is kötődik, amelyet nagyon sok helyen a mai napig tartanak. 2022-ben – 1962 óta először – a kínai asztrológiában a víz tigris évét ünnepeljük, amely a zodiákus harmadik állata. A tigris a siker jegye, a víz pedig az éltető erőé.