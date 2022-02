Tíz iskola fenntartója a Pannonhalmi Főapátság, 400nál is több pedagógus dolgozik különféle bencés intézményekben az általános iskolai oktatástól a szakképzésen át felső fokú tanulmányokig. Őket várta csütörtökön a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, ahol elkezdődött a két napos Bencés Pedagógiai Napok. A járvány helyzet miatt két időpontra bontották a továbbképzést, és januárban vett részt az iskolák egyik fele.

A társszervező Katolikus Pedagógiai Intézettel a szervezők olyan szakmai szemináriumokat tartanak a résztvevőknek, melyek a jogszabályi változásokon át az élménypedagógián keresztül az IKT módszerekig széleskörű hasznos tudást szeretnének adni az oktatáshoz. A heliy pannonhalmi pedagógusok mellett Budapestről, Szegedről, Balatonfüredről és a legfiatalabb bencés iskolából Győrszentivánról is érkeztek tanárok, tanítók és nevelőtanárok.

Fotók: Nagy Gábor

Hardi Titusz atya, a Szent Benedek Iskolák főigazgatója szerint az itt töltött két napnak hármas haszna van: – A benedeki út lelkiségét szeretnénk elmélyíteni a kollégákban, mely a békére épít: látja azt a teljes ember, aki békében van önmagával, a jó Istenel és a teremtett világgal, azaz az embertársaival is. Másodsorban erős a szakmaisága is az alkalomnak, mely a tanártovábbképzésben is elszámolható. Harmadik a közösség építés, kilépve az iskolai taposómalomból az apátsági borokkal koccintunk és beszélgetünk. A résztvevő pedagógus gárda az előadások és szemináriumok mellett részt vesz a szerzetes közösség imaalkalmain is.

– Hogy a fiatalok továbbviszik-e a keresztény kultúrát, annak a kulcsai mi vagyunk! – kezdte történelmi kitekintésű bevezetőjét Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát, aki szerint a történelem folyamán sokszor volt a szerzetesrendek feladata menteni az értékeket az aktuális válság, vagy világégés elől, ahogyan a mostani elvilágiasodás és szekularizáció is ezt teszi szükségessé. – Nekünk kel feltennünk a kérdést, amit a korai keresztényeknek is, hogy ki Jézus Krisztus és mit jelent az ő tanítványának lenni!

Vélemények a résztvevőktől

Kropfné Knipp Mária győrszentiváni iskola igazgató: Szeptember 1-étől vagyunk bencés fenntartású iskola újra, ez egy új továbbképzési forma és jó lehetőség nekünk!

Illés Andor nevelőtanár Balatonfüredről: Ilyenen még nem voltam, a programból a tanulásmódszertant, pszichológust, kutatópedagógust és a beszélgetéseket várom!

Csere István Máriaremete-Hidegkúti ökumenikus iskola igazgató: Negyvennégyen jöttünk, biztos hogy szakmailag és lelkileg többlettel és meggazdagodva megyünk vissza!