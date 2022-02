„Jelentkeztem a castingra, hogy kipróbáljam magam, de alig akartam elhinni, amikor kiderült, hogy engem választottak ki a szerepre. Igazából még ma is hihetetlen” – emlékezett vissza a kezdetekre Bujtár Dominik, aki a gyermek Puskás Ferencet alakítja a leghíresebb magyar labdarúgóról készült darabban. Mint mondta, a próbák és az előadások is hatalmas élményt jelentettek a számára, a színészek és az egész társulat hamar befogadta őt. Ma már a Bánk bán operában is játszik, és a tervei közt szerepel, hogy további darabok castingjára is jelentkezik.

Az ifjú tehetséget a Széchenyi István Egyetem részéről dr. Zseni Anikó oktatási rektorhelyettes, dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, az egyetemi Tehetségtanács elnöke, valamint dr. Pongrácz Attila dékán oklevéllel köszöntötte.

„Dominik zenei tehetsége mellett más készségek is szükségesek voltak a sikerhez. Ilyen az elszántság, a fegyelmezettség, a motiváltság, a kitartás és akaraterő” – fogalmazott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta. Elmondta, a tehetséggondozás első fontos eleme, hogy fel kell ismerni a készségeket, ami Dominik esetében nem volt nehéz. Mint mondta, az egyetem kiemelt figyelmet szentel a tehetségek kibontakozásának: motiváló környezetet teremt, valamint olyan inspiráló programokat, mentorokat és képzési lehetőségeket biztosít, amelyek révén ezek a tehetségek felszínre kerülhetnek.

Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Kar dékánja, dr. Konczosné Prof. dr. Szombathelyi Márta az egyetemi Tehetségtanács elnöke, Hajdu Tibor színművész, dr. Zseni Anikó, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese, Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos és Hujber Julianna, az egyetem kancellári koordinátora Bujtár Dominikkal. Fotó: Májer Csaba József

Bujtár Dominiknak a győri önkormányzat ajándékát Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos adta át, aki a tanuló szüleinek is gratulált. A Győri Nemzeti Színház részéről Hajdu Tibor színművész köszöntötte darabbeli ifjú partnerét, és viccesen csak annyit kért tőle, ha egészen a Kossuth-díjig eljut majd, ne felejtse megemlíteni, hogy pályája a győri színházból indult.

„Büszkék vagyunk Dominikra, akinek már az iskolaelőkészítő foglalkozáson megmutatkozott a tehetsége, s 2019-ben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatán ösztöndíjat kapott. Kiemelkedő eredményeit matematika-logika, irodalom-szövegértés és előadóművészet területén érte el” – emelte ki Hujber Julianna kancellári koordinátor. Hozzátette, a gyakorló iskola 2016 óta akkreditált kiváló tehetségpont, s nyolc munkatársával a tehetség-munkaközösségben azon dolgoznak, hogy a diákok minél eredményesebbek lehessenek.

Az ünnepségen Bujtár Dominik a Száz nagy gól című számot adta elő, míg diáktársai zenés műsorral kedveskedtek a színészpalántának.