„Jól döntöttek, hogy a Széchenyi István Egyetem képzését választották, hiszen intézményünk a nemzetközi rangsorokon is kiváló helyezéseket ér el. A QS globális felsőoktatási minősítő szervezet ranglistája alapján a világ egyetemeinek legjobb négy százalékába tartozik” – szögezte le a diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító pedagógusok módszertani továbbképzését lezáró online oklevélátadó ünnepség megnyitóján dr. Baranyi Péter Zoltán, a Széchenyi István Egyetem rektora. A professzor meghatónak nevezte, hogy két évtizede évről évre megvalósul ez a nemzetmegtartó erővel rendelkező program, amely mellett az egyetem mindig kiállt. Megköszönve az államtitkárság kiemelt támogatását, gratulált a végzetteknek, akik messzire viszik a magyar kultúra és a Széchenyi István Egyetem jó hírét, és igazi közösségeket teremtenek szerte a világban.

A 30 végzőst Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a Széchenyi István Egyetem és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének együttműködése eredményeként létrejött képzés akkreditálása mérföldkőnek számít a program történetében. Mint mondta, ez egy „új, minőségi szakasz kezdete, amely a jövőben is elismert, színvonalas szakmai-módszertani támogatást ígér a diaszpórában önkéntesen tanítók számára”. Az államtitkár gratulációja mellett megköszönte a pedagógusok értékteremtő és fáradhatatlan munkáját, amelyet a világjárvány nehézségei ellenére is kitartóan és lelkesen végeznek, keretet adva ezzel a fiatal generációk nevelésének, a közösségek és a szülők összetartásának.

Dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánja köszöntőjében a hivatástudat, a szakmai elköteleződés és az erkölcsi példamutatás fontosságára helyezte a hangsúlyt. Arra kérte a végzetteket, legyenek büszkék oklevelükre, amit kitartó tanulással érdemeltek ki, leljék örömüket a magyar kultúra megosztásában és átadásában.

Az ünnepségen Kövecsesné dr. Gősi Viktória, a Széchenyi István Egyetem Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság főigazgatója, a képzés szakmai megvalósítója – miután megköszönte a Miniszterelnökség, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és Wurst Erzsébet, a Nyugat-európai Országok Magyar Szövetségének oktatási felelősének támogatását – , elmondta, hogy a mostani pedagógiai-módszertani tréning a XXI. században jelentkező problématerületekre, kihívásokra ad választ. Olyan korszerű módszertant közvetítenek, mely a kooperatív tanulást, az atipikus gyermekekkel kapcsolatos bánásmódot, a fejlesztő értékelést és a differenciált tanulásszervezést, a projektpedagógiát, az érzelmiintelligencia-fejlesztést, a néphagyományok, népszokások komplex feldolgozását, a magyar mint idegen nyelv tanításának korszerű módszereit, a drámapedagógiát, a pedagógiai tervezést, valamint a digitális oktatást helyezi a középpontba.

Oklevelet szerzett többek között Török Tünde, a Montreali Magyar Iskola igazgatója is, aki érdeklődésünkre elmondta, a képzés az előzetes várakozásait messze felülmúlta. „A program nagyon magas színvonalú volt, komoly segítséget kaptam szakmai ismereteim gyarapításában, a kompetenciák bővítésében, megfelelve ezáltal a XXI. század oktatási kihívásainak. A megismert módszerek a Montreali Magyar Iskolában sikerrel alkalmazhatók, és már most tapasztalom, hogy elősegítették az intézményünk által nyújtott magyar nyelvi képzés színvonalának emelését. Az óratervekkel, az újszerű módszerekkel, feladatokkal az oktatást minden korosztály számára színesebbé tudjuk tenni” – beszélt tapasztalatairól a Kanadában élő pedagógus.