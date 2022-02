A község legnagyobb beruházása a tavalyi esztendőben az új egészségház volt. Idén elkészülhet a település új bölcsődéje is, mintegy 200 millió forintból. A forrást egy nyertes TOP-tendernek köszönheti az önkormányzat. A helyi Bóbita Óvodában korábban is működött bölcsőde, most egy új intézményt alakítanak ki. A modern, mai kornak megfelelő intézmény kétcsoportos bölcsőde lesz. Az épületen jelenleg is dolgoznak a szakemberek, a melegítő konyha mellett két csoportszobát, irodákat, raktárt és vizesblokkokat alakítanak ki. Az óvoda közelségében lévő új intézmény a tervek szerint 2022 szeptemberében nyílhat meg és fogadhatja a gyermekeket.

– A régi iskola helyén épülő bölcsőde a terveink szerint szeptemberre készül majd el. A modern épület a mai kornak lesz megfelelő, a helyiségek, csoportszobák mellett egy fedett teraszt is ki fogunk tudni alakítani a gyermekek számára –fogalmazott lapunknak Pappné Kett Adrienn.

Nem ez az egyedüli fejlesztés, ami a gyermekeket érinti, hiszen a helyi iskola is egy új tanteremmel bővül. Emellett pályázati előkészítés alatt van a második ütemben plusz egy teremmel történő bővítés is, melyet a tankerület koordinál. A jelenlegi problémákat ez a Magyar Falu Programból megvalósuló és megvalósítandó projekt kezeli, de hosszú távon a tetőtér bontása és egy újabb szint építése is cél. Erre is keresik a megoldásokat. A község lélekszáma ugyan még nem érte el a kétezer főt, de a község továbbra is várja a családokat. Folytatják az önkormányzati telkek értékesítését, mintegy 50 ingatlanból álló új utca várja a közeljövőben azokat, akik a településre költöznének.

– Vannak folyamatban lévő fejlesztéseink is. Egy Belügyminisztérium által kiírt pályázat során fűtés-korszerűsítés fog történni a hivatal épületében. De vannak tendereink a Magyar Falu Programban is. Az óvoda intézményének víz- és villany-korszerűsítése mintegy 20 millió forintból valósul meg, de építettünk új óvodakerítést, és a temető ravatalozóját is felújítjuk – tette hozzá az elöljáró.

A polgármestertől megtudtuk: a közeljövőben is folyamatos fejlesztések kezdődnek, egy TOP-tender kapcsán csapadékvíz-elvezetésre nyertek 50 millió forintot. Emellett egy új utat is kialakítanának az önkormányzati telkeknél.

– A gyermekekre, a családokra épít az önkormányzat. Szeretnénk, hogy településünk családcentrikus legyen. Ehhez kapcsolódna egy új közösségi ház megépítése is. Erre jelenleg adunk be pályázatot. A jövőben községünk szeretne stratégiai döntések mellett haladni előre. A tervezésre mindig nagy hangsúlyt fektetünk, a fejlesztési koncepció után most a rendezési terv felülvizsgálata fog következni. Olyan döntésekre van szüksége az önkormányzatnak, amelyek segítik, hogy hosszú távon erős és lakható település legyen Győrladamér – zárta szavait az elöljáró.

Új gólyafészek A településen elkorrodálódott a gólyafészek, és a 2021-ben végzett E.ON-oszlopcseréket követően leesett a helyéről. Az E.ON az értesítés után azonnal intézkedett, így ennek köszönhetően mára egy új fészek várja a ladaméri gólyapárt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportjának szakembereivel is együttműködve a gólyák hamarosan újraépíthetik fészküket a községben. Ennek elősegítésére az E.ON még egy kosárfonatot is elhelyezett az új fészekben.