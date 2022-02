A Széchenyi István Egyetem nemcsak azt tekinti kiemelt céljának, hogy oktatási-kutatási tevékenységével elősegítse a klímaváltozás hatásainak mérséklését, hanem azt is, hogy a fenntarthatóság jegyében valamennyi épületét felújítsa. Az intézmény vezetése fontosnak tartja azt is, hogy az ingatlanok külső megjelenésükben méltók legyenek ahhoz, hogy a minőségi oktatást és szolgáltatásokat nyújtó universitas az elmúlt években Magyarország egyik vezető tudásközpontjává vált, a világ egyetemeinek legjobb 4 százalékába került.

Megszépül a várkapitányi épület

Mindezt szolgálják a mosonmagyaróvári karon jövő év elejéig megvalósuló újabb, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések is. Ezek a magyar kormány döntése alapján, 812,5 millió forint európai uniós támogatásból valósulnak meg. Megújul a XVIII. században épült, műemléki besorolású egykori várkapitányi épület, ahol jelenleg a növénylaboratórium található. A munkálatok során fűtés-korszerűsítés, a falak felszívódó nedvesség elleni utólagos védelme, a külső homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelése, valamint nyílászárócsere történik.

További munkálatok

A Lucsony utcai C épületnél elvégzik a homlokzat és a padlásfödém szigetelését, valamint a külső ajtók, ablakok cseréjét. Az ingatlan tetőszerkezetére napelemes rendszert szerelnek. A tankonyhaépület esetében a lapos tető és a külső falak hőszigetelése, az utóbbiak vízszigetelése, valamint a külső nyílászárók cseréje várható. Emellett levegős hőszivattyús rendszert és új légtechnikai rendszert építenek ki hővisszanyerővel.

Az intézmény költségei is csökkennek

– Az elmúlt években az egyetem a magyar kormány támogatásával jelentős erőfeszítéseket tett karunk létesítményeinek, környezetének fejlesztéséért. Ebbe a sorba illeszkednek ezek a fenntarthatóságot szolgáló beruházások is, amelyeknek köszönhetően csökkennek az intézmény működési költségei, emellett pedig az érintett épületek sokkal esztétikusabbak, vonzóbbak lesznek – fogalmazott dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer­tudományi Karának dékánja.

– Végtelenül jó érzéssel tölt el, hogy újjászületik a magyaróvári vár, s a város emblematikus épülete után a környezete is megújul lépésről lépésre, és betölti szerepét. Mindig is identitáspontunk, Mosonmagyaróvár jelképe volt, és az a jó, hogy nemcsak múlt időben, hanem jelen és jövő időben is beszélhetünk róla – hangsúlyozta érdeklődésünkre Nagy István agrárminiszter. Kiemelte: ezek a beruházások azt biztosítják, hogy a felnövő generáció is magáénak érezze, közösségi színtérként, találkozási pontként működjön, olyan rendezvények helyszíne legyen, melyek az embereket összehozzák, hogy továbbra is ezer szállal tudjanak kötődni Magyaróvár várához.

Győrben is felújítanak

A Széchenyi István Egyetem Győrben is megvalósít energiahatékonysági felújításokat. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Áldozat utcai központja, az Apáczai Csere János Kar Liszt Ferenc utca 17. számú épülete, valamint a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub felújítása hamarosan befejeződik. Emellett a közeljövőben elkezdődik a Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és a Hotel Famulus felújítása.