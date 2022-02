A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással lehet elérni, hogy a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon. Ebből a célból, évente legalább kétszer szerveznek véradást a Soproni Rendőrkapitányság munkatársainak a bevonásával, a tegnapi alkalmából 33 rendőrségi dolgozó tudott vért adni.

- Igazából nem is tudom megmondani, hogy hány éve adok vért, de az biztos, hogy több mint 15, mert már 16 éve vagyok rendőr. Számomra a véradás szervesen hozzátartozik a rendőri hivatásoshoz. Elsősorban azért lettem rendőr, hogy segíteni tudjak az embereknek, és ez is a segítségnyújtás egyik módja. Ugyanakkor, azért is szívesen adok, mert sohasem tudhatom, hogy nekem mikor lesz rá szükségem. A családomban többen is szoktak rendszeresen vért adni, a még most csak nyolc éves kisfiamat is arra nevelem, hogy ahogy elég idős lesz, ő is csatlakozzon hozzánk – mondta el Vas Péter rendőr főtörzsőrmester.

Vas Péter

- Először három évvel ezelőtt adtam vért puszta kíváncsiságból, mivel sokan állították, hogy jobban fogom magamat érezni tőle. Igazuk lett. Nemcsak egészségügyileg vagyok utána jobban, hanem érzelmileg is feltölt. Kimondhatatlanul jó érzés, amikor kapom arról az sms-t, hogy felhasználták a véremet – osztotta meg tapasztalatait Pete Józsefné rendvédelmi dolgozó.