A 205 méter hosszú és átlagosan két méter széles, aszfaltborítású pálya kerékpárral, rollerrel, gördeszkával és görkorcsolyával is használható, így többféle sport szerelmesei is próbára tehetik rajta a tudásukat.

A pályán – íves és a magaslatokat sem nélkülöző kialakítása miatt – úgynevezett pumpáló mozgással lehet végigmenni, így a használók nemcsak a lábukat, de a felsőtestüket is erősíthetik, a lényeg persze a szórakozás. A sportpálya 30 millió forintos összköltségből valósul meg, ebből 15 millió forintot az önkormányzat biztosít. A kivitelezésnek a tervek szerint július 29-i határidővel kell befejeződnie.

Lőrincz György: Minden készen áll hozzá, hogy a városban megvalósulhasson a bringapark, amit gördeszkások és görkorisok is használhatnak majd.

– A pump track, azaz pumpapálya a lejtők és a kanyarok miatt önfeledt szórakozást kínál mindenkinek, de elsősorban a fiataloknak a szabad­idejük hasznos eltöltésére. A város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Jánossomorján az ifjak is jól érezzék magukat, így örülünk, hogy Győr és Sopron mellett nálunk is megvalósul egy ilyen sportpálya. Emellett egy kifejezetten gördeszkásoknak szánt létesítményre, úgynevezett skate-­pálya építésére is adtunk be pályázatot, amely még elbírálás alatt van, de ha sikeres lesz, akkor idén még akár ez is megvalósulhat – osztotta meg velünk Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere.

A kivitelezésnek a tervek szerint július 29-i határidővel kell befejeződnie.