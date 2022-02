A régen várt Egyetemalapító Díszünnepségen részt vett Pálinkás József oktatási miniszter, Németh János, az Alkotmánybíróság elnöke, a magyar felsőoktatási intézmények vezetői, több minisztérium vezető tisztségviselője, Győr Megyei Jogú Város polgármestere és más vezetői, országgyűlési képviselők, a térség gazdasági életének legfontosabb szereplői, több külföldi egyetem rektora és professzora, a Széchenyi István Egyetem vezetői és oktatói.



A díszünnepség magasztosságát, dinamizmusát a kezdés perceiben Dubrovay László zeneszerző Egyetemi nyitány című műve alapozta meg. A zeneművet a Győri Egyetemi Zenekar Ménesi Gergely karmester vezényletével adta elő.





– Az avatás ősi szertartás. Teremtő és megerősítő gesztus. Az avatás közösségi ünnep, az átalakulás nemes ünnepe, amelyben az avatott és az avatók eggyé válnak. Látszólag semmi sem változik, utána mégis minden egészen más lesz. Győrben ma egyetemet avatunk. Magunknak. Győrnek, Magyarországnak s a nagyvilágnak – kezdte egyetemavató beszédét dr. Pálinkás József oktatási miniszter.



„Az egyetem a tudás létrehozásának, gyarapításának és átadásának helye. Műhely, amelyben szellemet formálunk a jövőnek, és ezáltal formáljuk a jövőt. Értéket teremtünk önmagunknak, közösségünknek és utódainknak. A főiskola egyetemmé válása nem átnevezés, hanem átlényegülés. Széchenyi István most újra nevét adja a szellem egyik jelentős műhelyéhez. (…) A Széchenyi István Főiskola megfelelt a kihívásoknak, beteljesült ambíciója. Egyetemmé vált, és nem azzá tették. Maga rajzolta meg azt a jövőképet, amelyet most már hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak kínál. Örömmel látom munkájuk eredményét.”



A miniszter bejelentette: „Jóváhagytam a Széchenyi István Egyetem 3,7 milliárd forintos intézményfejlesztési tervét” A támogatási keretből új főépület, könyvtár, diákcentrum létesül, másfélszeresére bővül a kollégiumi férőhelyek száma. Fejlődik, korszerűsödik az informatikai háttér, modernizálódnak az egyetem épületei. A városi önkormányzat beruházásaként Egyetemi Csarnok épül. „A kiegészítő forrásokkal együtt Győr valódi egyetemi várossá válik” – mondta az oktatási miniszter.



Dr. Pálinkás József a beszéd keretében adta át dr. Czinege Imre rektornak az egyetem alapító okiratát.



Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte a résztvevőket.



Egyetemük névadója, Széchenyi István szerint >>ámbár a sorsnak s vak szerencsének is nagy befolyása van - legtöbbnyire felemelkedések oka az egészséges agyvelő, s a tudományok rendszabási.<< Ma úgy tűnik, a jövőben a nemzetek sorsát kevésbé a természeti kincsek bősége, inkább a tudás és a képzettség szabja majd meg. A XXI. században az oktatás sokszorosan megtérülő befektetés lesz. Egy emelkedő ország számára a jövő kapuját az egyetemi oktatás jelenti. Egyetemeink olyan szellemi műhelyekké válhatnak, ahol kiegészíti egymást a tanítás és a kutatás. Olyan közösségekké, ahol tanárok és diákok egymást ihletve és lelkesítve keresnek válaszokat a jövő kérdéseire. Olyan szellemi központokká, melyek megfelelhetnek a jövő század minden kihívásának. Kívánom Önöknek, hogy legjobb hagyományaikat folytatva teremtsenek olyan szellemi otthont és közösséget, hogy ez a most születő egyetem is Magyarország büszkesége lehessen. Mindehhez kívánok erőt, kitartást és jó kedvet mindannyiuknak!

– így köszöntötte Magyarország miniszterelnöke a legfiatalabb hazai egyetemet.



Szakács Imre, az Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkára, győri országgyűlési képviselő a 2001. december 11-i parlamenti döntés pillanatait elevenítette fel. Az Országgyűlés 97 százalékos többséggel fogadta el a felsőoktatási törvény módosítását, benne a Széchenyi István Egyetem megalapítását.



Győri cégek szponzorálták a rektori és a dékáni talárok, a díszes rektori és dékáni láncok elkészítését. A láncok alkotója Bardócz Barna győri ötvösművész, a talárokat Imrik Zsuzsa győri iparművész készítette. A rektori láncot az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft., a Műszaki Tudományi Kar dékáni láncát a Rába Járműipari Holding Rt., a Jog- és Gazdaságtudományi Kar dékáni láncát a Graboplast Rt. adományozta.



A hazai állami egyetemeknek az ünnepi eseményen jelen lévő rektorai díszöltözetben köszöntötték az új egyetemet. Dr. Gál Zoltán, a Magyar Rektori Konferencia elnöke hivatalosan is befogadta a hazai egyetemek közösségébe a Széchenyi István Egyetemet. Dr. Gál Zoltán sikertörténetnek nevezte a Széchenyi főiskola több mint három évtizedét. Az elnök Victor Hugo gondolatát ajánlotta az új intézmény figyelmébe:

Kolumbusz tettében nem az volt a nagy, hogy elért Amerikába, hanem hogy elindult.

Dr. Gál Zoltán beszédét: „Vivát győri egyetem!” felkiáltással zárta.



A legfiatalabb hazai egyetem rektora, dr. Czinege Imre előadásában mutatta be az új egyetem küldetését.

„Örömmel mondjuk el mindenkinek a jó hírt: új egyeteme van hazánknak, és egyeteme van Győr városának. … Történelmi tapasztalatainkból ismerjük, hogy egyetemet csak lendületben lévő, élni akaró, optimista ország tud létrehozni.

… Ma nem az értékek mentése, hanem az új értékek létrehozása a fő feladatunk. Ezt a történelmi küldetést vállalta a Széchenyi István Főiskola közössége. Ezért elsőként ennek a közösségnek mondok köszönetet azért a sok erőfeszítésért, mely végül a sikerhez vezetett. A Széchenyi István Egyetem a főiskola oktatóiban él tovább, ők tanítják hallgatóinkat ezután is, ők bocsátják ki az életbe a tudással felvértezett diplomás fiatalokat.

Köszönöm az Universitas-Győr Alapítványnak, hogy az egyetemmé válás koncepcióját meghirdette, és a megvalósulást minden lehetséges eszközzel támogatta. Értékes közreműködése nagyon jelentős hozzájárulás volt a végső sikerhez.

Ebben az ünnepi hangulatban tisztelettel adózunk a magyar Országgyűlés bölcsessége előtt, hogy felismerte azt a történelmi pillanatot, amikor új egyetemet kell adni az országnak. Köszönjük a Kormánynak, hogy kedvező feltételeket teremtett a tudomány és a felsőoktatás fejlődéséhez, ezzel is segítve a mi terveink valóra váltását.

Nagyra értékeljük az Oktatási Minisztérium vezetőinek támogatását, melyet a hosszú jóváhagyási folyamat során nyújtottak. Úgy érezzük, hogy az a buzdítás és jóindulat, melyet ügyeink intézése során tapasztaltunk, jelentősen meggyorsította az egyetemmé válásunk folyamatát. Különösen nagy öröm számunkra Pálinkás József miniszter úr bejelentése, hogy az Oktatási Minisztérium elfogadta a fejlesztési tervünket, és 3,7 mrd Ft-tal támogatja annak megvalósulását.

Hálával emlékezünk meg Győr város őszinte lelkesedéséről, mellyel az egész történelmi esemény sorozatot kísérte és segítette. Ennek részese volt az önkormányzat és a képviselő testület, a városban és környékén működő gazdálkodó szervezetek vezetői, és azok a lokálpatrióták, akik a város közvéleményében tudatosították az egyetemmé válás fontosságát. Minden törekvésünk az, hogy Győr város egyeteme legyünk, mert csak ezzel tudjuk viszonozni a felénk sugárzó érdeklődést és szeretetet.

Köszönetet mondunk a felsőoktatási közösségnek, amely ma együtt ünnepel velünk. … Köszönjük az egyetemeknek, hogy befogadtak bennünket maguk közé, és az egyetemi közösség teljes jogú tagjának tekintenek.

… Fiatalok, Ti vagytok a jövő, értetek fog működni ez az egyetem, és Ti építitek fel azt a Magyarországot, amelynek majd szabad, boldog polgárai lesztek. Jöjjetek hozzánk tanulni, oktatni, dolgozni - találjátok meg élethívatásotokat, jövőbeni boldogulásotokat a Széchenyi István Egyetemen!” – fejezte be beszédét dr. Czinege Imre.



A Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Művészeti Egyetemek Rektori Széke jelenlévő képviselői, az Oktatási Minisztérium vezetői és több külföldi egyetem képviselői a díszünnepség után konferencián vettek részt. A rendezvény címe: „A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata, európai összefüggések”. A vitaindító előadást Karl Huebser, a Deutz AG műszaki igazgatója, Győr díszpolgára, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. egykori ügyvezető igazgatója tartotta.



A Győri Nemzeti Színházban az ünnepi esemény-sorozat részeként „Carmina Burana” címmel tartott előadást a Győri Balett. Az előadáson a Széchenyi István Egyetem oktatói, munkatársai, a díszünnepségre meghívott hazai és külföldi felsőoktatási intézményi vezetők vettek részt. Az előadás támogatója az AUDI Hungaria Motor Kft. volt. Az előadás után az Universitas-Győr Alapítvány adott állófogadást az esti program vendégeinek.



A széchenyis hallgatók a város fiataljainak az egyetem diákéletét bemutató változatos, humorral is átszőtt programokat szerveztek.