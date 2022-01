A várható pénzromlással párhuzamosan a bérek és a nyugdíjak is emelkednek, a dolgozók átlagosan, a nyugdíjasok legfeljebb 3% körüli plusz juttatásra számíthatnak. Az ápolási díjak az inflációnak megfelelően, 1,8%-kal emelkednek. A járvány miatt bajba jutott vállalkozások számára márciusig továbbra is rendelkezésre állnak az állami krízisalapok forrásai, a dolgozók pedig a home office-szal járó költségeiket az idei évre már átalány formájában is leírhatják az adójukból. Ez eddig a megfelelő számlák bemutatásával volt csak lehetséges - olvasható a volksgruppen.orf.at cikkében.

Január elsejével folytatódik az adórendszer átalakítása. A jövedelemadó második sávja 35-ről 32,5%-ra csökken, jövőre pedig már 30% lesz. Az éves családi bónusz 1.500-ról 2.000 euróra emelkedik. A kiskeresetűek, akik nem tudnak élni az adó-visszaigényléssel, az eddigi 250 helyett évi maximum 400 euró plusz juttatásra számíthatnak, a jövedelemadót nem fizetők pedig legfeljebb 650 eurós visszatérítésre jogosultak. A nyugdíjasok éves adó-visszatérítése összeghatártól függően 845 illetve 1.214 euróra emelkedik. Az emelt összegeket először 2023-ban fizetik majd ki.

Csökkenő adók – növekvő energiaárak

Júliusban először vetik ki a szén-dioxid-járulékot éghajlatot károsító energiahordozókra. Ennek nyomán a gázolaj 10, a benzin 9 eurócenttel drágul majd literenként, 10 kWh fűtőértékű földgázért pedig 7 eurócenttel kérnek majd többet.

A szolgáltatóktól tonnánként beszedett 30 eurót az év második felében a klímabónusz formájában kapják majd vissza a háztartások. Egy felnőtt lakóhelyétől függően 100-200 euró energiatámogatásra számíthat majd, a kiskorúak ennek felére. Az állam újabb támogatásokkal ösztönzi majd a zöldáram használatát, az elavult olaj- és gázkazánok cseréjét és a napelemes beruházásokat.

Jön a kötelező oltás koronavírus ellen

A koronavírus-járvány immár harmadik évébe fordult Ausztriában, a további terjedést pedig februártól a kötelező oltás bevezetésével igyekszik gátolni az állam. A kötelezettség az Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 14 év felettiekre vonatkozik majd, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy érvényes oltási igazolással rendelkezzenek.

Az oltottságot negyedévente ellenőrzik, az első határnap március 15. lesz. Aki eddig nem tesz eleget kötelességének, annak az állam felszólító levelet küld, három hónap múlva pedig megbírságolja.

Választások polgármestertől államfőig

Az év politikai csúcspontja minden bizonnyal az államfőválasztás lesz, várhatóan november 13-án lesz. Az államfőválasztás mellett kora tavasszal Tirolban, ősszel pedig Burgenlandban választják meg a polgármestereket és a városok, falvak képviselőit.

Forrás: red, ORF.at/Agenturen