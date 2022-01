Arról, hogy a tűzoltóknak milyen új kihívásokkal kell a napelemek miatt szembenézniük, jól példázza az a decemberi eset, amikor kigyulladt, majd porig égett a szentesi Dr. Papp László Városi Sportsportcsarnok. A tűzoltók hat vízsugárral oltották el a tüzet. Munkájukat nehezítette, hogy a tető újra és újra lángra kapott, mert az azt borító napelemeket nem tudták eltávolítani. Fontos kihangsúlyozni, hogy a tűz nem a napelemrendszer miatt keletkezett. Az épület első szintjén csaptak fel a lángok, ahonnét átterjedtek a tetőre.

Új tudásanyagot kapnak a kiképzés során

Az eset kapcsán a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kerestük meg, hogy megtudjuk, hogyan készítik fel a tűzoltókat a napelemekkel járó új kihívásokra.

- A hivatásos tűzoltók képzése éves kiképzési terv szerint valósul meg. A terv az újonnan megjelenő technológiákat követve évről évre bővül, így a napelemes rendszerek elterjedésével e terület megismerésével is kiegészült a tematika. Az elméleti képzés tartalmazza a különböző napelemes rendszerek megismerését és az ezek környezetében alkalmazandó tűzoltási technikákat – mondta el kérdésünkre Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, szóvivő. Hozzátette: a tűzoltói beavatkozás oldaláról tekintve kiemelt feladat a beavatkozási terület áramtalanításának megoldása. Arra kell különösen figyelni, hogy a napelemek és az inverter között elhelyezett szakaszoló lekapcsolása után is feszültség alatt maradnak a napelemmodulok, amíg napsugárzás éri azokat.

Általános szabályok a telepítésre

Mint megtudtuk, a napelemes rendszerek létesítésének, telepítésének nincsenek különálló tűzvédelmi szabályai, az általános szabályok alapján kell biztosítani az ilyen berendezések tűzvédelmi szempontbol is, biztonságos kialakítását. Kiemelt fontosságú, hogy a rendszerek szerelését szakemberek a villamos hálózatok, berendezések létesítésére, üzembe helyezésére vonatkozó szabályok betartásával végezzék. A szabványok és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat mellett a „Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem” című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv is tartalmaz fontos előírásokat. Így többek között figyelmet kell fordítani az akkumulátoros tárolóval rendelkező rendszerek esetében az akkumulátorok elhelyezésének tűzvédelmi szabályaira, az épületszerkezetekre gyakorolt pluszteher figyelembevétele mellett, a villámvédelemről és a túlfeszültség levezetéséről is gondoskodni kell.

A lánglovagokra leselkedő veszélyek

Azt, hogy a panelek milyen veszélyt jelentenek a tűzoltók számára, már egy 2013-as Reuters-cikkben is megfogalmazták, amikor 29 órán át égett egy New Jersey-i raktárépület. Ebből kiderül, hogy ha vannak is árnyékolói az elemeknek, még akkor is generálhat bennük és a vezetékeikben áramot akár a legkisebb fény is, amit éppen a tűzoltók használnak. A vezetékeiket a tető megbontásakor a tűzoltók elvághatják, és ha azok fémrészekhez érnek, az még a vágás helyétől messzebb is okozhat sérülést, áramütést. Emellett a napelemek akadályozhatják az égéskor keletkező gázok távozását az épületből. Veszélyt jelenthet még a tűzoltókra, hogy a panelek portaszító védőrétege még száraz időben is rendkívül csúszóssá teszi a felületüket, valamint arra is fel kell készülniük, hogy a tűztől meggyengült tetőszerkezet az elemek súlya alatt beomolhat.