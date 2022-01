„Szeretnék erős maradni” – fogalmazott Kiss Dóra abban a kérelemben, amelyet a Jóakarat Hídja Alapítványunkhoz juttatott el. A család szociális bérlakásban él: az anyuka és három kisgyermeke. Dominik hetedikes, 13 éves, Kristóf negyedikes, 10 éves, Olivér pedig ötéves és még óvodába jár. Az anyuka két éve dolgozik egy takarítócégnél. Azt mondja, szereti a munkáját és főnökei is segítőkészek. Reggel el tudja vinni a gyermekeket iskolába, óvodába és munka után is tud menni értük.

– A válásom után sorra jöttek a csapások. Januárban elvesztettem édesapámat, majd márciusban kiderült középső gyermekemről, hogy autista. Ez a mindennapjainkat megbélyegzi. Bár nagyon nehezek a mindennapok, sok apróbb dolog is nehezíti a körülményeinket, mindent megteszünk, hogy boldoguljunk – mondta lapunknak Kiss Dóra.

A szociális bérlakás nyílászárói – négy ablak – cserére szorulnak, mert ebben az állapotukban csak nehezítik a magas belmagasságú lakás fűtését. A lakbér mintegy 20 ezer forint havonta. A havi gázfűtés díja is meghaladja a 21 ezer forintot havonta, éves szinten körülbelül 260 ezer forintba kerül a családnak. A kisgyermek betegsége újabb változást és pluszfel- adatot hozott, új iskolát kellett keresni a tízéves Kristófnak. A három fiú is mindent megtesz, a nagyobbik szinte minden tantárgyából szépen teljesít. Kivéve matematikából. Az utóbbi időben külön matematikaórákra jár egy ismerős által ajánlott tanárhoz. Szeretne ő is fejlődni és minden tantárgyból jó tanuló lenni.

– Nem könnyű így az életünk. Reggel elindulunk itthonról hét órakor és este nyolcig nincs megállás. Kristófnak terápiára is járnia kell a betegségéből adódóan. Össze kell hangolni a mindennapokat. Aztán a suli után első a tanulás. Mindegyikükre figyelek és megpróbálok megadni mindent, hogy boldogok legyenek –mondta el lapunknak az anyuka.

A számlák befizetése mellett Kiss Dóra legfontosabb feladata a nyílászárók rendbetétele. A lakbér, a számlák az élet velejárói, de ezek is megterhelik a családi kasszát. Az alapítvány olvasóinknak köszönhetően a nehéz helyzetben lévő családot kétszázezer forinttal segítette.