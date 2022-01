– Letaglózóan jó érzés volt, amikor felhívott a kitüntetés hírével a polgármester, örülök, hogy gondoltak rám, és örülök, hogy nem úgy múlt el a szakmai pályám, hogy csak túl vagyunk rajta és kész – elevenítette fel Tengerdi Antal a pillanatot, amikor értesült arról, hogy a centenáriumi évben ő kapja a Civitas Fidelissima díjat.

– A ’80-as, ’90-es években nemcsak a politikában, hanem a pszichiátriai és a szociális ellátásban is megjelent a demokratikus gondolat. Ekkor egészen másként kezdtek el gondolkozni, hogyan kell segíteni, hogyan kell hatékonyan bevonni ebbe a megsegítettet is. A törvénykezésben megjelentek az átfogó rendeletek, és a tudomány is a segítő rendszer része lett. Ezzel lehetett a segítő személyiséget előtérbe állítani – tekintett vissza a kitüntetett pályájának korai fordulópontjára.

Az egészségügyi, a pszichiátriai és a szociális ellátás szabadabb, együttműködőbb rendszerré vált, egyre inkább szerepet kapott a foglalkoztatás. Ez sodorta Tengerdi Antalt a szociális terület világába. A foglalkoztatás először azt a célt szolgálta, hogy a betegek személyisége, magatartása változzon, de ez aztán oda fejlődött, hogy megélhetést jelentett a pszichiátriai betegeknek. Ők máshová ugyan nehezen tudtak beilleszkedni, de védett körülmények között képesek voltak aktívan és megfelelően a versenyszférában is helytállni. Az első terápiás munkák során még az ágy szélén ülve fűzték a karikákra a kulcsokat, aztán pályázati pénzből lett két épület, majd egy nyomda, és öt-hat év alatt lett hatvan megváltozott munkaképességű ember, aki munkakönyvvel dolgozott ott.

– A szociális foglalkoztatóból pályáztam a családsegítő intézet élére. Mindig csapatmunkában gondolkodtam, és ott sem tudtam elszakadni a „rovott” múltamtól, a húszéves pszichiátriai tapasztalatomtól, attól, hogy a lélek, a viselkedés, a személyiség alakulása a szociális ellátásban is fontos. Lehetővé tettem és elvártam a segítő kollégáimtól, hogy személyiségfejlesztő csoportban, szupervízióban vegyenek részt, mert a szociális ellátásban nagyon kopik az ember – ad betekintést a szociális munka nehézségeibe Tengerdi Antal.

Közéleti szerepet is vállalt, a 1998-tól 2002-ig tartó önkormányzati ciklusban Sopron humánpolitikai alpolgármestereként a városi szociálpolitika, a közoktatás, a közművelődés és az egészségügy irányítása volt a feladata. A mai napig aktívan oktat a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, a jelenlegi szemeszterben tizennyolc kurzust vezetett és 350 vizsgázó hallgatója van. – Az oktatásban és a vizsgáztatáson nem az a lényeg, hogy a hallgató pontosan mit tud, hanem hogy milyen a viszonya a szakmával, mert ha elkötelezett, akkor jó szakember lesz akkor is, ha esetleg nem tudja elmondani egy felsorolás hatodik pontját – mondja oktatói hitvallásáról.

Tengerdi Antal gyermekeiről is szívesen beszél: – Büszke vagyok az öt gyermekemre, egyik lányom marketingszakértő, a másik pszichológus, ketten jogászok. A legkisebb most végez az ELTE gyógypedagógia szakán, készíti a szakdolgozatát, és öröm számomra, amikor jön hozzám kérdezni, hogy „Ez a gondolatmenet jó lesz-e így?”.