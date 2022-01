Az elismerés presztízsértékű, hiszen az országban csupán maroknyi intézmény tudhatja magáénak. Elnyeréséhez a teljes körű minőségmenedzsment rendkívül összetett kritériumainak kellett megfelelni.

Másfél évtizedes, fegyelmezett, együttműködésekben és összefogásban gazdag folyamatos munkája eredményeként immár másodszor nyerte el a „Minősített Könyvtár” kitüntető címet a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltára (EKL). A magyar kultúra napja alkalmából átadott elismerést 2026-ig viselheti a modern intézmény, amely tevékenységével nemcsak az oktatókat, a kutatókat, a hallgatókat és a térségben élőket szolgálja, hanem hozzájárul az egyetem globális láthatóságához is, támogatva a nemzetközi hallgatók létszámának jelentős növekedését.

Az infrastruktúra és az eszközpark folyamatos fejlesztése is mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelten kezeli és támogatja az ultramodern, építészeti nívódíjjal is kitüntetett könyvtárát. Az EKL szolgáltatásai pedig mára már messze túlmutatnak a könyvek és dokumentumok kölcsönzésén, elérésén. A színes portfólió a kutatást és az oktatást támogató adatbázisok, online könyvek, folyóiratok biztosításától a vállalkozások kiszolgálásán át az innovatív ötletek szabadalmaztatásának segítéséig terjed.

„Az egyetem által biztosított stabil háttér, támogató légkör mellett elhivatottság szükséges ahhoz, hogy egy intézmény belevágjon a cím elnyeréséhez elengedhetetlen pályázat megvalósításába” – mutatott rá Tóth Csilla, az EKL igazgatója.„2008-ban kapcsolódtunk be a könyvtári minőségirányítási rendszerbe, s azóta a teljes körű minőségmenedzsment alapelveit figyelembe véve szervezzük munkafolyamatainkat, szolgáltatásainkat. Az országos szakmai ajánlásokat, az egyetem stratégiáját is figyelembe véve, alakítottuk ki saját céljainkat, és e mentén haladtunk s haladunk előre. Meghatározott időközönként felméréseket és elemzéseket készítettünk, amelyeket lehetőségként értékeltünk, hiszen ezeket beépítve fejlődhetünk folyamatosan. Kitartó munkánkat 2017-ben – Győr-Moson-Sopron megyében elsőként – ismerte el az országos szakmai vezetés »Minősített Könyvtár« cím adományozásával. Nagy öröm, hogy ezt 2022-ben sikerült megvédenünk, de mivel a kitüntetés ügyfeleink elégedettségével teljes, ezért továbbra is folyamatosan monitorozzuk az igényeket, és innovatív megoldásokkal jelentkezünk a jövőben is” – részletezte érdeklődésünkre az igazgató.

Mint mondta, örömmel és boldogsággal tölti el, hogy része s vezetője lehet egy ilyen nagyszerű csapatnak. „Könyvtárosként is tudni kell nagyot álmodni, ezért mi célul tűztük ki, hogy néhány éven belül pályázunk a Könyvtári Minőségi Díjra, amelyet évente csak egy olyan »Minősített Könyvtár« címmel rendelkező intézmény nyerhet el, amelynek munkatársi elkötelezettségen és folyamatos fejlesztésen alapuló kiemelkedő innovációit a könyvtárhasználók elégedettsége és a partnerek véleménye is alátámaszt” – vetítette előre Tóth Csilla.

Az EKL minden korosztálynak biztosít lehetőséget, hogy megismerje s használja bárki számára nyitott, színes szolgáltatásait, melyek messze túlmutatnak a klasszikus portfóliókon. Az igazgató szerint sikerük titka épp abban a szemléletben található, hogy az egyetem vezetőivel felismerték, ebben a felgyorsult világban nincs esélyünk, ha csak a klasszikus könyvtári szolgáltatásokra hagyatkoznak, így a megtartásuk mellett innovatív ötleteiket beépítik mindennapi munkájukba.