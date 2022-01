„Országgyűlési képviselői munkám során arra törekszem, hogy az itt élő emberek, családok mindennapi életét segítő közösségi fejlesztések megvalósulását támogassam” – kezdte összegzését Kara Ákos.

A marcalvárosi Szent-Györgyi-iskola és a Győri Fekete István Általános Iskola felújítása után most a PÁGISZ-iskola korszerűsítése kezdődött meg Kara Ákos kezdeményezésére.

„Azért kezdeményeztem az említett iskolák korszerűsítését, mert már nagy szükség volt a teljes felújításukra. Városunk fontos iskoláiról van szó, ahol nagyon színvonalas oktatómunka folyik. Ezek a fejlesztések és felújítások átfogó energetikai korszerűsítéseket jelentenek. Két iskolában korábban befejeződtek a munkák, ott már kívülről is teljesen megújultak az épületek, hiszen hőszigetelés került a falakra. A PÁGISZ esetében ráadásul hosszabb távon szakmai fejlesztésre is készülünk, ami azt jelenti, hogy egy következő ütemben bővül majd az intézmény.

Fontos eredménynek tartom, hogy a Győri Fekete István Általános Iskolában lassan a végéhez érkezik a tanuszoda teljes felújítása. Ebben az intézményben nemcsak adyvárosi diákok, hanem kilenc másik iskola diákjai is megtanulhatnak úszni. További célunk, hogy a Móra-iskolához hasonlóan ebben az intézményben is fel tudjuk újítani a sportpályát.”

Az elmúlt időszakban a győri önkormányzati és kormányzati döntésekkel nagyon fontos fejlesztések valósultak meg. A többi között így épülhetett meg a megyei kórház mellett az új parkoló, a Győr és Pannonhalma közötti kerékpárút, és így újulhatott meg a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti forgalmas út is. Hamarosan megkezdődik az adyvárosi parkoló és közösségi tér fejlesztése, amelynek keretében megújul a Kuopio park egyik része is. A képviselő azért dolgozik, hogy a következő időszakban más városrészekben is előre tudjanak lépni a parkolási gondok enyhítésében, hiszen máshol is óriási igény lenne rá.

A végéhez közeledik a Győri Fekete István Általános Iskola tanuszodájának teljes felújítása.

Jelenleg fontos útfejlesztések is zajlanak, amelyek Győr további fejlődését segítik, hiszen épül a Győr és Pápa közötti új, 2 x 2 sávos út, továbbá folyamatban van a Tatai út, a Reptéri út és az Ipar utca felújítása.

A legfrissebb és legaktuálisabb hírrel zárta mondandóját Kara Ákos, aki szerint egy újabb fontos célkitűzést is sikerül összefogással megvalósítaniuk, hiszen megépülhet az új győri mentőállomás.

„Korábban országgyűlési képviselőként felkaroltam a győri mentősök és a megyei kórház vezetésének azt a javaslatát, hogy épüljön városunkban egy új és korszerű mentőállomás a kórház közelében. Győr város vezetői és Orbán Viktor miniszterelnök úr támogatták a kezdeményezésemet, így kerülhetett be a projekt a Modern Városok Programba. Dézsi polgármester úr minden segítséget megadott ahhoz, hogy a projekt előkészítése rendben megtörténhessen. Az utolsó szükséges kormányzati döntés január végén született meg, így megépülhet az új győri mentőállomás.”

Néhány nappal ezelőtt napvilágot látott a hír, miszerint a kormány közel 3 milliárd 345 millió forintot biztosít a beruházásra, tehát az új győri mentőállomásra, amely a kórházhoz közel, az egykori laktanya területén, a Szauter Ferenc utca mellett épül majd fel.

„Országgyűlési képviselőként Győr és az egész térség fejlődéséért és biztonságáért dolgozom továbbra is” – zárta mondandóját Kara Ákos.