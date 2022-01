A díjakat dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át.

„Az év önkéntes mentőszervezete” címet a Lővér Járási Men- tőcsoport érdemelte ki, az elismerést Ragats Péter parancsnok- helyettes vette át. A mentőcsoportnak 44 tagja van, hét Sopron környéki község önkéntes tűz- oltóiból, három polgárőr-egye- sület tagjaiból, valamint a Máltai Szeretetszolgálat, a járási hivatal és a meteorológiai szolgálat soproni önkénteseiből áll.

– Mentőcsoportunkkal a tömeges káreseményeknél avatkozunk be, viharok, árvizek esetén, valamint járványidőszakban a fertőtlenítési munkákban is részt veszünk. Tavaly nyáron Sellyén és Kadarkúton segítettünk, ahol hatalmas pusztítást végzett a vihar, családi házak tetőszerkezetét is megrongálta. Mi távolítottuk el a törött cserepeket, tetőléceket és fóliáztuk újra a tetőt, megvédve az épületet a további beázástól. Az itt végzett munkánk nagyot nyomhatott a latban a díj odaítélésekor – mutatta be a mentőcsoport munkáját Ragats Péter.

„Az év tisztje” címet hatósági kategóriában Béres Tamás tűzoltó alezredes kapta. – A katasztrófavédelem területén várható változatos feladatok, a másoknak való segítés vonzott az egyenruhás hivatáshoz. Többévnyi hatósági területen szerzett tapasztalat után, 2018 októberétől a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztálya szolgálatvezetőjeként irányítom a tűzvédelem és a vízügyi területen dolgozó huszonöt szakember munkáját. Fontosnak tartom, hogy a vezetői feladatok mellett az ügyintézés körforgásában maradjak, hogy az aktualitásokat vagy a felmerülő nehézségeket is megtapasztaljam. Az elismerés hatalmas megtiszteltetés és meglepetés volt számomra, úgy gondolom, hogy munkatársaim szakértelme és szorgalma is hozzájárult a sikerhez – mondta Béres Tamás.

A főigazgató „Az év zászlósa, tiszthelyettese” címet tűzoltósági kategóriában Józsa Zoltán tűzoltó törzsőrmesternek, a Sopronkövesdi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokának adományozta. – Szerparancsnokként a vonulásokkor én irányítom a munkát és osztom ki a feladatokat. A főnökeim jelöltek a díjra, amit nagy megtiszteltetésnek érzek. 2010-ben szereltem fel Budapesten és 2019 áprilisában kerültem át Sopronba. Annak idején olyan munkát kerestem, ami fizikálisan és mentálisan is kihívást jelent. Valamilyen irányból mindig kapok megerősítést, hogy érdemes volt ezt a hivatást választani – beszélt munkájáról Józsa Zoltán, aki öt éve a hegykői önkéntes tűzoltóknak is egyesületi tagja, két éve pedig a mentora. Rendkívül jó csapatnak tartja a hegykőieket, akik önállóan beavatkozó egyesületként működnek.

A kitüntetettek: Józsa Zoltán, Béres Tamás és Ragats Péter.