„Kiváló eredmény, hogy egyetemünk egyik legrégebbi múltra visszatekintő karára, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karra a keresztféléves felvételi eljárás eredményeként 20 százalékkal több hallgatót vehetünk fel, mint tavaly ilyenkor. Egyre inkább igaz, hogy a felsőoktatási intézmények között fokozódik a verseny a hallgatókért, ezért is számít örömtelinek, hogy a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karunkra a tavalyival megegyező számú hallgató iratkozhat be. Az itt indított növényorvosi, illetve a környezetgazdálkodási agrármérnöki képzések esetén ráadásul a jelentkezők átlagpontszáma messze meghaladta a minimumot” – ismertette a beszédes részleteket dr. Zseni Anikó. A Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte, műszaki képzési területen az intézmény megőrizte országosan is kiemelkedő szerepét.

Hozzátette: az elsőéveseket a minőségi képzések mellett európai színvonalú hallgatói szolgáltatások és modern infrastruktúra várja. A gólyák valódi nemzetközi környezetbe érkeznek, ahol a hallgatói közösséget most már 65 ország fiataljai alkotják.

„Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy gyakorlatorientált, jól hasznosítható tudást nyújtsunk hallgatóink számára. A nálunk megszerzett diploma rendkívül értékes, amit mutat, hogy a cégek, intézmények keresik az itt végzetteket, és nagyon sokan még egyetemi éveik alatt, a szakmájukban találnak jól fizető munkahelyet. Ezt támasztja alá, hogy a Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb adatai alapján a Széchenyi István Egyetemen a 2017–2018-as tanévben diplomát szerzettek átlagosan mindössze egy hónap alatt helyezkedtek el, összesített bruttó átlagjövedelmük pedig több mint tíz százalékkal magasabb az országos átlagnál” – mutatott rá dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja.