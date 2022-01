Cakóházán – kihasználva a kedvező időjárást – komoly fejlesztésekkel kezdődött az új esztendő. Építik már például a községet a szomszédos Tárnokrétivel összekötő külterületi utat. Fontos beruházás ez a polgármester szerint, amelyre a Magyar Falu Programban nyertek támogatást.

– Cakóháza tulajdonképpen zsákfalu, azonban ha elkészül az új utunk, közelebb kerülünk a szomszédokhoz. Elsősorban persze a gazdálkodóknak lesz hasznos, hiszen a földjeiket könnyebben közelíthetik meg. Az sem mellékes azonban, hogy Cakóháza és Tárnokréti ezer szállal kötődik egymáshoz. Nagyon szoros az önkormányzatok együttműködése, de a két falu lakói is kapcsolatban vannak egymással, vagy rokonságban, vagy barátságban – fogalmazott Csepi Éva. A polgármester hozzátette: a munka jól halad, ha ebben az ütemben folytatni is tudják, a kivitelezők tavaszra be is fejezik az építkezést.

Közben új játszótér is lesz Cakóházán, az is a Magyar Falu Program segítségével. A polgármester elmondta: 2,7 millió forintot nyertek a fejlesztésre.

– A régi játszóterünk húszéves volt, nem felelt már meg a követelményeknek. A pályázati támogatással új játékokat vásároltunk, felállításuk folyamatban van. Szerencsére gyerekek is vannak a községben, akik majd használhatják és gondolunk a nyaraló unokákra is. Cakóháza hétvégére mindig benépesül, mert a fiatalok hazajönnek a szülői házba és az unokák nagy örömmel játszanak a szabadban. Ráadásul a kerékpáros kirándulók is gyakran útba ejtik a településünket, szívesen pihennek meg nálunk. Hozzák magukkal a gyerekeket és most már ők is játszhatnak az új játszótéren – jegyezte meg Csepi Éva.

A községvezető a további tervekről kifejtette: három pályázatot nyújtanak majd be a Magyar Falu Program új kiírásain. Szeretnének egy garázst építeni a kistraktoruknak és támogatást remélnek a temető digitális felméréséhez, a nyilvántartás elkészítéséhez. A harmadik pályázattal a traktorhoz vásárolnának kiegészítő berendezéseket.

– Egy LEADER-pályázaton is indulunk, a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez próbálunk támogatást szerezni – tájékoztatott Csepi Éva.