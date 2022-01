Mosonszentmiklós 2019-ben mintegy kétszázmillió forintot nyert egy TOP-os pályázaton. 2020 októberében kötöttek szerződést a kivitelezővel, és a munkálatok határidőre, 2021 augusztusára elkészültek. Az önkormányzati telken egy 24 férőhelyes, kétcsoportos bölcsőde épült, játszóudvarral, amelyet tegnap adtak át Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, valamint környékbeli településvezetők jelenlétében.

Bedő Csaba polgármester foglalta össze a bölcsőde születésének történetét, amely 2016-ig vezethető vissza. Az igény a családok részéről érkezett, ám akkor még nem sikerült eredményesen pályázni. A következő évben egy minibölcsődére pályáztak, s 2018-ban meg is kezdhette működését a nyolc kisgyerek elhelyezésére alkalmas intézmény, egészen napjainkig. A minibölcsit február elsejétől váltja fel a kétcsoportos bölcsőde.

– A bölcsi vezetője Baranyai­né Csáfordi Eszter, aki mellett még további négy dolgozó fog vigyázni a kicsikre, így munkahelyeket is teremtettünk a községünkben – emelte ki a faluvezető, megjegyezve, hogy megújult az intézmény környéke is: új burkolatot kapott a Zrínyi utca ezen része és az óvoda előtt is új parkolót adtak át.

Mint Németh Zoltán el­mondta, a megyei önkormányzat a települési önkormányzatokkal együttműködve tud sikereket elérni. Idén Vámosszabadi után immár ez a második bölcsőde­átadó a megyében.