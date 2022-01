Új egészségkultúrát tervez meghonosítani a magyar kormány. Fontos eleme, hogy a legjobb körülményeket biztosítsák az egészségügyi dolgozók számára. Nem csak tovább növelik például az orvosok fizetését, átláthatóbb foglalkoztatási és bérezési körülményeket is teremtenek. A többlépcsős béremelési programmal 2023-ra az orvosok bére átlagosan két és félszeresére emelkedik.

Egészségügy

Egységes rendszert teremt az orvosok és szakdolgozók új ügyeleti díjazása és műszakpótléka. 2022-ben – a béremelés második ütemével együtt – az orvosok ügyeleti alapdíjának mértéke óránként bruttó 6000 forintra módosul, erre épül a kiegészítő ügyeleti díj, amelynek mértékét az intézményi és szakterületi besorolás határozza meg. Ennek függvényében az ügyeletes orvosok az alapdíjon túl a feladatoknak megfelelően 15, 30 vagy akár 45 százalékkal magasabb kiegészítő juttatásban részesülhetnek. A rezidensek ügyeleti díját a díj 70 százalékában állapították meg. Ezen túlmenően a heti pihenőnapon és az ünnepnapokon végzett ügyelet díja 20 százalékkal emelkedik. A sürgősségi betegellátó osztályon dolgozó orvosok és szakdolgozók műszakpótléka is megemelkedik.

Jelentősen emelkedett a háziorvosok, fogorvosok bére. Ez 2020-hoz képest meghaladja a 40 százalékot, a bért terhelő közterhek is csökkentek. A bértámogatás teljes összege akkor illeti meg a szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják, a növekedés mértéke függ a praxisközösségtől.

Ügyészség

Három év alatt több mint 60 százalékos béremelést kaptak a bíróságokon, ami közel háromezer bírót és kétezer ügyészt érint. Illetményalapjuk 566.660 forintra növekedett. Idén 13 százalékkal emelkedett a bérük.

Katonák

A Magyar Honvédség megemelte a katonai pályára készülő fiatalok ösztöndíját. Januártól újabb tíz százalékkal nő a katonák bére, februárban a hathavi fegyverpénz is érkezik. A fegyveres békefenntartó műveletekben részt vevők ellátmányát a tavalyi 15 százalékos emelés után további tíz százalékkal növelik, a tisztjelöltek ösztöndíj helyett szeptembertől illetményt kapnak.

Rendvédelem

A rendőrök, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a terrorelhárítás, az idegenrendészet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a belső bűnmegelőzés és felderítés szervezetei- ben foglalkoztatottak január 1-jétől 10 százalékos illetmény- emelésben részesültek, emellett az arra jogosultak egyszeri, hathavi fegyverpénzt is kapnak február 15-ig. A tízszázalékos kiegészítő juttatás a rendvédelemben hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak részére alanyi jogon jár.

Kulturális szféra

A bővülő fizetésekből a kulturális ágazat sem marad ki, januártól 20 százalékos béremelést kapnak a levéltárak, könyvtárak, a mu- zeális intézmények, közműve- lődésben dolgozók és az elő- adó-művészeti és a kulturális közfeladatot ellátó szervezetek is.

Önkormányzatok

A települések a tavalyival azonos rendszer szerint kapnak kompenzációt elmaradt ipar- űzésiadó-bevételeikkel összefüggésben, vagyis a 25 ezer lakosúnál kisebb települések a kieső összeg 100 százalékát kapják meg, a 25 ezer lakosúnál nagyobbakat az adóerő-képességük függvényében kompenzálják. A pénz júniusban és októberben érkezik az önkormányzatok számlájára.

Felsőoktatás

Az állami, alapítványi és egyházi felsőoktatási intézmények ötvenezer dolgozójának keresete két ütemben, tavaly és idén összesen több mint 30 százalékkal nő. Januártól újabb 15 százalékos béremelés lesz az egyetemeken. A kormány 2022-ben összesen mintegy 64 milliárd forintot biztosít a béremelések fedezetéül.

Kereskedelem

A szakszervezetnek köszönhetően komoly fizetésemelések történtek a kereskedelmi szektorban is. Ausztria elszívó ereje továbbra is érződik, de egyes bolthálózatok bérei már felveszik a versenyt a kinti fizetésekkel. – Mindenhol két számjegyű a bérnövekedés, de van, ahol közel 20 százalékkal is nőtt a fizetés. Nem mindenhol sikerült még elérni a 260 ezer forintos garantált bérminimumot, mert van egy jogszabály, amely felsorolja, hogy mely szakmákban kötelező. A kereskedőszakma tavaly kikerült ebből a besorolásból – közölte a szakszervezet.

MÁV-VOLÁN

A hároméves bérmegállapodásnak megfelelően január 1-jétől a MÁV-Volán-csoport társaságai- nál 10 százalékkal nőttek az alap- bérek. Amennyiben a béremelés után a munkavállaló nem éri el a rá irányadó bérminimumot, az a megfelelő értékre kiegészül. A Volánbusznál a 10 százalékos béremelés differenciálásáról a kollektív szerződést kötő feleknek kell megállapodniuk.

Audi Hungaria

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet bizalmi gyűlése 2020-ban három évre kötött bérmegállapodást a munkaadói oldallal. Áprilistól az inflációt követve három százalékkal, de legalább bruttó 58 ezer forinttal nő a munkatársak bére. Emellett kapnak 130 ezer forintos egyszeri kifizetést, a VBK pedig 400 ezer forint idén. Három év alatt átlagosan 36 százalékos a jövedelemnövekedés.