A Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kara, valamint Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kara rendezhette 2021-ben a 35. OTDK Műszaki Tudományi Szekcióját. A járványhelyzet miatt online formában megtartott esemény sikere rendkívüli szervezést, sok ember összehangolt munkáját igényelte, hiszen több mint félszáz tagozatban mintegy félezer tehetséges hallgató vett részt a konferencián.

A győri rendezéssel rendkívül elégedett volt az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Mivel én voltam a szervezőbizottság ügyvezető elnöke, én kaptam a Kiváló TDK-szervezői díjat, de az elismerés mindenkit megillet, aki részt vett a lebonyolításban

– mondta el prof. dr. Kuczmann Miklós. A Széchenyi István Egyetem hallgatói egyébként kiválóan szerepeltek az eseményen, hiszen összesen négy első, három második, egy harmadik helyezést és tizenöt különdíjat gyűjtöttek.

A professzor szerint a Széchenyi István Egyetemen minden feltétel adott, hogy a tehetségek kibontakozzanak, hiszen jól felszerelt laborok, felkészült oktatók, az ipari partnerekkel való kooperáció lehetősége is várja őket. Az intézmény nyújtotta növekvő lehetőségeket példázza a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ keretein belül felépült modern villamos gépek és hajtások laboratórium, ahol villamosmérnök, mechatronikai mérnök, gépészmérnök, járműmérnök hallgatók tapasztalhatják meg összetett munkafolyamatok valamennyi fázisát.

A hallgatóknak bemutatjuk a labor működését, és azt, hogy mennyi részterülettel lehet itt foglalkozni. Felkeltjük a fiatalok érdeklődését, akik aztán átélhetik az alkotás örömét

– hangsúlyozta az oktató.

A kiváló TDK szervezésért járó díj. Fotó: Májer Csaba József

Prof. dr. Kuczmann Miklós a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetőjeként nemcsak a tehetséges hallgatók támogatását, de az oktatói utánpótlás belső biztosítását is fontosnak tartja.

A doktori jelöltjeink között vannak, akik már az alapszakot és a mesterszakot is a Széchenyi-egyetemen végezték el, közülük kerülhetnek ki a belső oktatói utánpótlás tagjai. Emellett, a kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység fókuszba helyezésével széles tér nyílik azok számára is, akik a laborokban érzik jól magukat, vagy az iparban találják majd meg a számításukat. Nemcsak az egyetemünkről érkeznek azonban a doktoranduszok, hanem a velünk együttműködésben dolgozó cégektől is, akiket a kooperatív doktori program állami ösztöndíja is segít. Az Audi Hungaria Zrt. például külön programot indított kiváló kollégáik doktori fokozatának elérésére

– számolt be a doktori iskola vezetője.

Prof. dr. Kuczmann Miklós a célok között említette az ipari együttműködések további erősítését, a külföldi oktatók bevonását, a már említett belső utánpótlásképzés támogatását, valamint az építőmérnöki, az informatikai, illetve a közlekedés- és a járműmérnök területen meglévő doktorifokozat-kiadási jogosultság bővítését.

Villamosmérnökként régi álmom, hogy legyen egy villamosmérnöki, illetve egy anyagtudományi águnk, amely a gépészmérnöki képzést erősítené. Ha ez megvalósul, akkor vélhetően a legnagyobb doktori iskolává válnánk az országban

– emelte ki.

A szakember szerint az intézmény a hallgatóknak és tudományos munkatársaknak is kitűnő választás.

Ha valaki emlékszik a húsz évvel ezelőtti kampuszra, az tudja, hogy a győri egyetem hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és össze sem lehet hasonlítani az akkori lehetőségeket a mostaniakkal. Nemzetközi szintű laborok, vadonatúj kollégium, megújult előadók állnak rendelkezésre, az egyetem vezetése pedig olyan nyitottságot mutat, amely fiatalos lendületet ad az intézménynek. Az újító ötletek rendre támogatást kapnak, így az egyetem polgárai valóban részesei az intézmény fejlődésének. A végzetteknek tehát érdemes folytatni az útjukat a doktori iskolában, mert a Széchenyi István Egyetemen hosszú távon is megtalálhatják a számításaikat

– zárta prof. dr. Kuczmann Miklós.