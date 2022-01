Hétfőtől a Janssen vakcinájának egy adagját Ausztria már nem ismeri el teljes értékű oltásnak – írja az orf.at.

Mint írják, az egészségügyi minisztérium közleménye szerint, akit ezzel az oltóanyaggal oltottak be, annak egy második oltást is fel kell vennie ahhoz, hogy megerősítse védettségét az új koronavírus ellen, és oltási igazolása is érvényes legyen. Ehhez a Biontech/Pfizer és a Moderna cégek oltóanyagait ajánlják.

Az egyszer oltottak január 3-ig kaptak haladékot, aki pedig mindeddig nem vett fel valamilyen megerősítő oltást, vagy nem esett át időközben koronavírus-fertőzésen, arra hétfő éjféltől az oltatlanokra vonatkozó, egész napos kijárási korlátozás lesz érvényes.

A szabályozás részleteiról a konzuli szolgálat honlapján találnak bővebb tájékoztatást. Itt felhívják rá a figyelmet, hogy a beutazáshoz elfogadott oltások: Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson (Janssen), Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax, Novavax. Továbbá arra is figyelmeztetnek, hogy a beutazáshoz elfogadott oltások köre szélesebb annál, mint amelyet a szolgáltatások igénybe vételéhez (pl: szállások, sílift használata) is elfogadnak. A szolgáltatások csak a Pfizer, Astra Zeneca, Moderna és a Johnson and Johnson (Janssen) oltóanyaggal történt oltások megfelelő igazolásával vehetők igénybe.