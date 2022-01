A községháza előtt lovas huszár vigyázza a rendet. A 9. Miklós huszárezred öltözékében pompázó vitéz az 1848–49-es szabadságharcnak állít emléket. – Május környékén egy új emlékművet avatunk. Nagyon régóta fogalmazódik már a fejemben a gondolat: majdnem minden abdai történésnek, legendának van már emlékműve a településünkön, egynek nincs – árulta el Szabó Zsolt polgármester abdai látogatásunkkor.

Zrínyi emlékezete

1566-ban, miközben I. Szulejmán Szigetvárat ostromolta, Miksa magyar király hadsereget összegyűjtve először Abda és Győr között vert tábort, hogy a törökkel való összecsapásra felkészüljön. Szigetvár és védője, Zrínyi Miklós azonban 1566. szeptember 7-én elesett, és csakhamar szomorú történelmi pillanat helyszíne lett az abdai Rábca-part. Musztafa nagyvezír Zrínyi levágott fejét a komáromi várkapitánynak juttatta: „Legbátrabb vezéretek fejét küldöm, melyre a jövőre is nagy szükségetek lenne.” A gyászkocsi szomorú terhét, a szigetvári hős fejét Zrínyi sógora és veje, Tahy Ferenc és Bottyán Boldizsár az abdai hídnál vették át, hogy Csáktornyán végső nyugalomra helyezzék.

– Somogyi György korábbi polgármester és a Rábca Dalkör tagjai szereztek egy nagyon szép vörös obeliszket, amit egy enesei kőfaragóval, Böcskei Györggyel elkészíttettünk, és májusban a Rábca-hídnál levő zöldszigeten emléket állítunk az eseménynek – mesélte a polgármester, aki azt is elmondta, hogy van egy török cég is a környéken, akik kulturális műsorral járulnak hozzá az ünnepséghez.

Fotók Csapó Balázs

Fontosak a jó kapcsolatok

Ez is bizonyítja, hogy a környék vállalkozásaival jó a település vezetésének a kapcsolata, ami annak is köszönhető, hogy Szabó Zsolt polgármestersége óta minden évben meghívja a vállalkozókat egy vacsorára. Ez nemcsak azt eredményezte, hogy az önkormányzat és a cégek között személyesebb lett a kapcsolat, hanem egymás között is jobbá vált. A személyes kapcsolatokból barátságok köttettek, üzletek születtek.

De nemcsak a múltra emlékeznek a faluban, a települést építik, fejlesztik is. Jelenleg több mint tíz pályázatuk van folyamatban. A vidékfejlesztési programban nyertek hatvanmillió forintot piacfejlesztésre. A községháza mellett levő területen alakítanak ki egy termelői piacot, ami közösségi rendezvények helyszíneként is szolgálhat. Beszereztek egy elektromos kisteherautót is, amivel a helyi termelők áruit tudjuk beszállítani. A település kisbusza is hamarosan megérkezik, már csak a kereskedőn múlik, hogy mikor. Az elmúlt évben a Magyar Falu Program támogatásával sikerült megszerezniük egy elhagyott ingatlant. Feladat még annak kitalálása, mire lehet használni és azt miből tudják megvalósítani.

Vannak még tervek

– Bízom benne, hogy a vidékfejlesztési programban megvalósulhat egy 3,5 kilométer hosszú, Abdát Kunszigettel összekötő, jó minőségű aszfaltos út megépítése, amire háromszázmillió forint pénzt nyertünk. Hónapok óta egyeztetünk a TOP Pluszban megjelenő pályázatokkal kapcsolatban. Ebben a belterületi útjaink javítását céloztuk meg. Kész már az Abda–Győr és az Abda–Öttevény kerékpárút, viszont van egy szakasz, ahol nem készült még el. Ezt is szeretnénk megépíteni, hogy teljesen biztonságos legyen a közlekedés a kerékpárosok számára – tájékoztatott bennünket a polgármester.

Építenek egy játszóteret, két rekortános sportpályát, pályázatot adtak be bringaparkra. Támogatást nyertek a gyalogosközök útburkolatának, vízelvezetésének rendbetételére.