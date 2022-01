– Hogy kerül egy szili születésű ilyen közel a mosonmagyaróvári vár és akadémia történetéhez? Miként kezdődött ez a szenvedély?

– Földi pályám egy rábaközi kis faluban, Szilban kezdődött. Miután leérettségiztem a győri Révai Miklós Gimnáziumban, egy kis tanácstalan kitérő után, baráti és családi indíttatásra választottam a mezőgazdaságot és Mosonmagyaróvárt 2014-ben. Szinte szerelem volt első látásra. Már az elején tudatosult bennem, hogy óvári gazdásznak lenni felemelő érzés, a társak és a kollégium családként fogadott. A tanulás mellett jutott idő a szórakozásra is, a Dalárdák és a Gazdiban töltött esték örök emlékek maradnak. Tanulmányaim vége felé haladva ismerkedtem meg Németh Attilával, aki vállalta a konzulensi teendőket a szakdolgozatom készítése során. Attila hobbi-agrártörténész, aki ekkor az Óvári Gazdászok Szövetsége titkáraként tevékenykedett, így a közös munka során a juhok szaporodásbiológiáján túl általa bővebben is megismerkedhettem a nagy múltú alma mater történetével is. Így bekapcsolódtam a 2018–2019-ben zajló bicentenáriumi ünnepségek szervezésébe, ami meghatározta pályám további alakulását.

Álmai munkahelyén

– Mezőgazdasági mérnök, most mégis egy múzeumban és levéltárban dolgozik. Nem hiányzik az eredeti szakmája gyakorlása?

– Néha én is el szoktam ezen gondolkodni, de úgy érzem, most azzal foglalkozom, amit nagyon szeretek csinálni. Bár folyamatban van a mezőgazdasági ismeretek magasabb szintű elsajátítása is, jelenleg nagyon jól érzem magam a bőrömben. Az én példám is mutatja, hogy az Óváron szerzett oklevél mennyire sokoldalú tudást biztosít. Európa első, szinte folyamatosan működő agrár-felsőoktatási intézményében a teljesség igénye nélkül végzett orvos, ügyvéd, pap, bankfiók-igazgató, de még fehérneműgyár-vezető is.

– Azt mondta, itt dolgozni, nos ez az álommunkája. Mit ad önnek a levéltári és a múzeumi munka?

– Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársaként, Homor Péter levéltárvezető szakmai irányítása mellett végzem a munkámat. A levéltárban a régi iratok által elém tárul az intézményünk múltja. Ennek a kutatásával foglalkozni örömteli, hiszen a jövő a múltból építkezik. A több mint kétszáz esztendő alatt rengeteg érdekes egyéniség tanult Mosonmagyaróváron, akik az életükön keresztül betekintést adnak az alma mater történetébe is. A jubileumi díszoklevelek igénylésével kapcsolatban is minden adminisztrációt én végzek, ami szintén nagyon megtisztelő feladat. Az 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve végzett gazdászokat és élettörténetüket megismerni nagyon érdekes és tanulságos. Az elvégzett kutatómunkának a csúcsa, hogy a Vár- és Intézménytörténeti Kiállítást látogató helyiek és turisták általam ismerhetik meg ezt a hazánkban és Európában is egyedülálló intézményt, amely az elmúlt években új funkciókkal bővült. Péntek Marica létesítményvezető irányításával rengeteg kulturális és egyéb programnak ad otthont a várépület és környéke, amely megfelelő munkakörnyezetet biztosít az ott dolgozók számára.

Kincsek között

– Sok kincset rejthetnek a levéltári dokumentumok... Kutatómunkára is lehetősége nyílik?

– Bár a több mint száz iratfolyóméternyi levéltári anyag nagyrészt rendszerezett és katalogizált, azért az egyetem különböző raktáraiban bukkantam már újdonságokra és érdekességekre egyaránt. A vár egyik régi szekrényének mélyén megtaláltam Szalai Árpádnak, az 1956-os sortűzben elhunyt hallgatónak az indexét. Ezenkívül a könyvtári raktár mélyén leltem meg két hiányzó hallgatói törzskönyvet, melyekkel már teljes a gyűjtemény, így az összes, az intézménybe beiratkozott hallgatóról rendelkezünk dokumentumokkal. Ennek a kutatómunkának hála folyamatosan frissül a hallgatói fotótárunk, amely a több ezer beiratkozott hallgató portréfényképeit tartalmazza.

– Hol sikerült eddig bemutatni a kutatási eredményeket?

– Hallgatóként két társammal, Hatvan Zoltánnal és Györkös Kincsővel vettünk részt kari és országos tudományos diákköri konferenciákon, ahol intézménytörténeti témakörökben tartottunk előadást. Emellett Óváron az utóbbi évtizedben indult az évfolyam könyvek készítésének hagyománya, melyek szerkesztésében aktívan közreműködök. Ezek a kiadványok egy adott évfolyam tagjainak életét mutatják be, illetve az őket oktatókról adnak tájékoztatást fényképeken keresztül. Ezenkívül a szövetség honlapjának szerkesztésében is tevékenyen részt veszek.

Az óvári akadémiáról indultak...

– Sok olyan név van, melyekről szinte mindenki tudja, hogy óvári gazdászok voltak egykor. Gondolok itt Fekete Istvánra, Bauer Rudolf- ra... Az egyetemi sétányon a fenti nevek mellett még több olyan személyről olvashatunk, akik szintén innen indultak. Milyen érdekes történetekre, életutakra bukkant kutatásai során?

– Az Óváron tanult személyek élettörténeteit már jó néhányan összegyűjtötték korábban, így nehéz dolgom van, ha egy ez idáig kevésbé ismert személy életútját szeretném bemutatni. Volt szerencsém az intézményben 1954 és 2019 között oktatói és kutatói státuszban dolgozó személyek fényképét és életrajzát összegyűjteni, bár a munka még korántsem ért véget. Készülőben van egy Óvári Gazdászok Arcképcsarnoka című kiadvány, amely több ezer fénykép segítségével mutatja be az Óváron végzett, valamint az itt oktató-kutató személyeket.

Interaktív kiállítás

– A vár felújítása és nyitottá válása után sokan keresik fel az intézményt. Honnan érkeznek a látogatók?

– Az ország minden tájáról, legfőképp a fővárosból érkeznek látogatóink. Ezenkívül nagyon sok osztrák és szlovák turista is megtekinti a felújított magyaróvári várat és a kiállítást. Az ide látogatók egy részének van kötődése az intézményhez, szülei vagy a nagyszülei, esetleg ők maguk tanultak az alma materben. A kiállításunk interaktív, önmagáért beszél, háromnyelvű tablókon mutatja be a vár és az intézmény történetét. Emellett rengeteg installáció is rendelkezésre áll, amely minden korosztály számára érdekessé teszi a létesítményt. A látogatók érintőképernyőkön elérhető tartalmakon keresztül ismerkedhetnek a város és az egyetem kapcsolatával.

Szenvedélye a vár és az intézmény története

– Melyek egy jó helytörténész ismérvei? Ön például remek memóriájáról is híres...

– Megtisztelő, hogy helytörténésznek titulál, de én csak egy egyszerű ügyintéző vagyok, aki szerelmes a vár és az intézmény történetébe. Természetesen nyitott szemmel járok a világban, ami véleményem szerint nagyon fontos napjainkban. A névmemóriá- mat tényleg sokan dicsérik, ami azért nem hátrány, ha az ember személyekkel, nevekkel, adatokkal foglalkozik.

Az Óvári Gazdászok Szövetsége adta az alapot

– A gazdászszövetségben is tevékenykedik. Milyen hátteret nyújt a kutatómunkához a szövetség?

– Mint a tánciskolában a kályha… Nekem minden az Óvári Gazdászok Szövetségével kezdődött. Fazekas Imre tiszteletbeli elnök úrtól megtanultam, hogy „igaz ragaszkodásunkat az ősi alma materhez” soha nem szabad elhagyni. Az Óvári Gazdászok Szövetsége rengeteg kiadvány megjelentetésében működött közre, igazi alumniszervezetként fogja ösz- sze az Óváron végzett gazdászokat. A bicentenáriumi emlékév programjainak megszervezésében is oroszlánrészt vállalt, illetve honlapunk, a www.ovarigazdasz.hu egy igazi kurió- zum a maga nemében. A szerve- zet jelenlegi vezetői, Kovács- Csomor Zsolt elnök és dr. Tóth Tamás elnökhelyettes erkölcsi és anyagi értelemben is mindenben támogatnak.

– Mint interjúnk elején arról szó esett, rábaközi születésű. Fiatal édesapaként a szíve hazahúzta szülőfalujába. Az ottani helytörténet is érdekli, főként mint ifjú önkormányzati képviselő?

– Szülőfalum életét is igyekszem nyomon követni, a jelenben és a múltban egyaránt. Nagyon gazdag vallási és népművészeti hagyományokkal rendelkező település Szil, melynek közösségi életében is aktívan részt veszek, és ezt lehetőségeimhez mérten a jövőben is szeretném folytatni. Mindennek a központja családom, drága feleségem és kislányom, akik minden ügyes-bajom dolgomban támogatnak és mellettem állnak. Ezúton is köszönöm nekik!

Névjegy - Szabó Zsolt (1993. szeptember 5.) - Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően Mosonmagyaróváron szerzett mezőgazdasági mérnöki BSc-oklevelet, ahol állattenyésztő mérnöki tanulmányait is folytatni tervezi. Jelenleg az egyetemi levéltár munkatársa és a felújított Vár- és Intézménytörténeti Kiállítás koordinátora Mosonmagyaróváron. Szilban lakik családjával, ahol aktív közösségi életet él, néptáncol és önkormányzati képviselő. Nős, egy kislány édesapja.