Az első napirendi pontban a város építészeti tervét módosították. Győrszentivánon a Vonal út, Egressy út terület besorolása falusias lakóterületről településközpont vegyes övezetre változik.

ITT>> olvashatja el az előterjesztést

– Győrszentiván lakosságának száma emelkedett. Az átminősítésnek köszönhetően egy bevásárlóközpont tud épülni a területen a növekvő igények kielégítésére, de egy park építése is a tervek közé tartozik – tudtuk meg dr. Sík Sándortól, a terület önkormányzati képviselőjétől.

A Révfalu Bálványosi csatorna–Ciklámen utca övezet szabályozásmódosítását is megszavazták a képviselők. A tömb északi részén a jelenlegi változtatási tilalom marad érvényben, másutt a minimális teleknagyság 450 négyzetméterben lett meghatározva, a maximális építménymagasság pedig 5,5 méterben.

A második napirendi pontban a képviselők jóváhagyták, hogy a Győr-Szol Zrt. felügyelőbizottságába az üzemi tanács eddigi delegáltja helyett Strangl Sándort delegálják. Így a társaság alapszabályát is módosítani kellett.

Elkészült a város egészségképe. A 2022–2026-os időszakra érvényes Egészségfejlesztési Terv egy helyzetképen alapul, amelyet a 2021. évi Egészségkép összegez. Ez alapján elmondható, hogy egyre fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás. Évről évre többen tartják fontosnak az egészséges táplálkozást, és a káros szenvedélyektől való tartózkodást.

A képviselők módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A tervezet azt javasolta, hogy állítsanak fel egy lakossági kapcsolatfenntartó osztályt, amely közvetlenül a jegyzőnek alárendelt, így a lakossági megkereséseket és panaszokat hatékonyan tudják egy helyen kezelni. Emellett az előterjesztés szerint, a hatékony és gyorsabb feladatellátás érdekében megszüntetnék a párhuzamos hatásköröket a parlagfüves, elhanyagolt, hulladékkal szennyezett területek felderítésében. Azt a jövőben a Polgármesteri Hivatalon belül kizárólag a Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztálya végzi.

Törvényváltozás miatt a testület módosította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét és költségtérítését. Dr. Dézsi Csaba András polgármester illetményét 2022. január 1-jétől havi bruttó 1.300.000 forintban állapította meg, Szeles Szabolcs, dr. Pergel Elza és Radnóti Ákos alpolgármesterek illetményét 1.170.000 forintban.

A képviselők elfogadták a közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokat is. Ebben szerepel az is, hogy a polgármester jóváhagyta a Győr-Szol Zrt. által tervezett ötvenszobás munkásszálló épület és kerékpártároló, a Xantus János Állatkert orrszarvúház épületének és éttermének építését is. A polgármester engedélyezésre javasolta, hogy a Gerab Kft. műanyag-újrahasznosítható üzemcsarnokot, a Csanak Lakópark kft. pedig csarnokot és irodát építsen.

Zöld utat kapott az EXIN Ingatlan kft. napelemes kiserőművének létesítése, valamint az Arrabona Frigo Kft. napelemes kiserőművének építése is. Az Audi Hungaria Általános Művelődési és Ifjúsági Központ kávézót és kerékpártárolót építhet.