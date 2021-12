A Soproni Szociális Intézmény az alábbi tájékoztatást tette közzé:

A Balfi úti Idősek Otthona vonatkozásában továbbra is fenntartjuk a látogatási és kijárási tilalmat. Az idős otthonban azonban a szigorítások alatt is biztosítjuk a kapcsolattartást a családtagokkal. Ahogy korábban is, úgy most is lehetőségük van az ellátottaknak az általunk biztosított tabletekkel videótelefonálásra.

Az otthont a hozzátartozók a következő elérhetőségeken keressék, amennyiben videótelefonon szeretnék felvenni a kapcsolatot rokonukkal:

Balfi út 1-es tablet :

+36300112152

– Skype : Soszi Kapcsolat

– Messenger, Viber, Whatsapp : Kapcsolat1Soszi

Balfi út 2-es tablet: +36300112149

– Skype : Soszi Kapcsolatkettő

– Messenger, Viber, Whatsapp : Kapcsolat2Soszi

Kapcsolattartásra 13:00 és 14:45 óra között van lehetőség!

Továbbá az intézetbe lehetséges csomagot leadni a hozzátartozóknak, rokonoknak. Kérjük, amennyiben lehetséges, a csomagok csak nem romlandó élelmiszereket tartalmazzanak. A csomagokon jelöljék meg családtagjuk nevét, a részleget és az emeletet, ahol rokonuk tartózkodik, illetve a szobaszámot.

A csomagok leadási ideje a következő:

Balfi úti Idősek Otthona: hétköznapokon 08:00-16:00 között van lehetőség.

Az Ikva Idősek Otthona kapcsán azonban feloldja a látogatási és kijárási tilalmat a vezetőség, és a következő védelmi intézkedéseket vezeti be:

Az Ikva Idősek Otthona vonatkozásában szükséges lesz az előzetes bejelentkezés a látogatások kapcsán, melyet 24 órával előtte tehetnek meg a családtagok. Az intézetben egyszerre csak egy látogatót fogadhat lakónk. A látogatások időtartama: 20 perc. Amennyiben ellátottunk lakóterében történik a látogatás, akkor a hozzátartozóknak teljes védőöltözet használata kötelező! A látogatótérben kézfertőtlenítés és maszkviselés a kötelező.

A bejelentkezés az alábbi elérhetőségen történik:

Ikva Idősek Otthona: +36 99 523 026

Hétfőtől – péntekig 8.30-15.00 között.

Az esetleges várakozás miatt a hozzátartozók türelmét kérjük!