– Az ikonikus épület, a megyeháza külső része a város kivitelezésében néhány éve már megújult. Most a megyei kormányhivatalnak köszönhetően az épület belső terei újulhattak meg, ahol az ügyintézés gyorsabbá és kényelmesebbé vált a lakosság számára, és a munkálatok alatt is folyamatosan üzemelt a hivatali ügyintézés – számolt be Barcza Attila.